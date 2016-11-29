«Билли Бад» – серьезный успех Большого театра.
- Петр Поспелов
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По завершении трехчасовой оперы, составленной из двух больших актов (вторая редакция, 1961), кажется, что ты совершил грандиозное плавание и вернулся к самому себе, накопив душевного опыта объемом в целую жизнь.
Так и задумано автором: история молодого моряка, прекрасного и невинного как ангел, разве что чуть горячего на руку, вздернутого на рею в силу суровых военных законов, становится частью жизни всех, кто его знал, и первым делом капитана Вира, кто, возможно, мог бы его спасти. Ключевая сцена оперы – суд. Военный трибунал отчаянно не хочет осуждать на казнь матроса, случайно отправившего на тот свет клеветника-каптенармуса, и взывает к жизненной мудрости капитана – но у того ее нет, у него есть только долг. Перед смертью осужденный прощает и благословляет капитана, передавая ему во спасение часть не столь небесной, сколь поэтической истины.
Военный корабль бороздит воды в отсутствие ясной цели: неприятель показывается лишь однажды, в начале второго акта звучат могучие хоры, пушка издает залп, но недолет и туман снова возвращают ход вещей в привычное течение. Корабль – метафора мира, развернувшаяся на нем история – вариации на евангельскую тему, в которых есть роли Иисуса, Пилата, Иуды. Немыслимая смелость оперы в том, что Бриттен и его либреттисты, Морган Форстер и Эрик Корзье, объясняют, как устроен мир, запросто обходясь без женщин, – в опере нет ни одной женской партии. Однако любовная драма присутствует: демонический Клэггарт решает погубить юношу именно за его светоносность, ставшую мучительной для его собственного существования.
Спектакль идет на Новой сцене Большого театра. Спектакли премьерного блока пройдут 29 ноября и 1 декабря. На 2017 г. запланирован еще один блок: 24, 26, 28 февраля, 2 марта.
Чтобы дать подобному мировоззрению художественное выражение, нужно быть Бриттеном. Часто возникает ощущение, что музыка, играемая оркестром, уходит далеко от событий, забывая о них и рассказывая собственные сюжеты. Этому есть объяснение: Бриттен писал музыку моря, оно и есть несущая стихия этого корабля. Однако морские картины в «Билли Бадде» абстрактнее, чем в рыбацкой опере «Питер Граймс», а сценограф Пол Стейнберг и вовсе запирает действие в кубриках и каютах, лишая зрителя не только морских видов, но даже соленых брызг. Тогда и начинает казаться, что оркестр Бриттена играет жизнь самой человеческой природы, души, путешествующей сложными путями.
В новом спектакле Большого театра оркестр и есть самое главное, перетекающее драгоценными свойствами звука меняя окраску, как это делают глубоководные животные. Под управлением Уильяма Лейси, давно знакомого московскому слушателю, оркестр является во многих оттенках: дивно звучат солирующие инструменты, саксофон или бас-кларнет, низкие струнные и арфа образуют изысканные группы, четыре флейты вместе играют так нежно, как одна, – и наоборот, семь ударников заполняют театр боем в мембраны, медь звенит наполненными тутти. Превосходен и мужской хор из пяти десятков певцов, справляющийся и с удалыми шанти – песнями моряков, и с многослойной полифонией, и с батальным навалом.
Оперу, выпущенную в копродукции, показывали сперва в Лондоне на сцене Английской национальной оперы, потом в Берлине в Deutsche Oper. В Москве состав певцов по большей части другой, но и в нем преобладают приглашенные солисты, чье искусство может служить примером английской просодии и владения стилем Бриттена. Капитана Вира поет Джон Дашак, знакомый нам по «Катерине Измайловой», чья роль начинается с Пролога и заканчивается Эпилогом. Весь спектакль – его воспоминания; артист играет целую жизнь, показывая героя в силе и слабости, в блеске капитанской славы и тщете бессильной старости. Его голос интонационно богат, хотя иногда качается. Антипод капитана – одержимый разрушением Клэггарт предстает неистово сильным (голосом и статью) злодеем в исполнении Гидона Сакса. Билли Бадда зовут Юрий Самойлов, но он тоже певец из Европы с красиво льющимся баритоном и сценическим обаянием: баллада, сознательно просто написанная Бриттеном, в которой герой прощается с жизнью, безотказно повергает в слезы.
Особое событие – великий ветеран мировой сцены Роберт Ллойд в небольшой партии старика Датчанина: его благородный бас и театральная харизма нимало не померкли. Джонатан Саммерс и Даррен Джеффри поют членов трибунала, но в его составе не теряется и наш Олег Цыбулько. Остальные роли поют – и прекрасно – артисты Большого. Особо богата роль Новичка, сначала выпоротого, а потом согласившегося на предательство, которую нервно и точно исполняет Богдан Волков, недавний Ленский.
Выделка ролей от мала до велика – заслуга постановщика Дэвида Олдена, который подробно работал с артистами и на московской сцене. Известный вольными интерпретациями, на этот раз он почтительно удержался в канве оригинала, ограничившись скупыми, но точными мизансценами. Лишь однажды режиссер нарушает границу между прошлым и настоящим: капитан Вир руководит приготовлениями к казни уже из позднейших воспоминаний, будучи немощным стариком. Этого оказывается достаточно, чтобы история фор-марсового матроса королевского флота отозвалась и в сегодняшнем слушателе.