В хорроре «Дары смерти» техасская резня обошлась без бензопилы

Однажды в детстве я прочел статью в газете «Советская Россия». Она называлась «Диски, которые убивают» и была посвящена не просто тлетворному, а прямо губительному влиянию тяжелой металлической музыки. Автор приводил ужасающие факты: одни американские подростки наслушались AC/DC и убили других американских подростков, а у группы Metallica вообще альбом называется «Убейте их всех». Мало сказать, что статья меня впечатлила. Я вырезал ее из газеты (чтобы перечитывать) и отправился на поиски записей Metallica и AC/DC. Так я стал «металлистом». А также осознал силу печатного слова.

У режиссера Шона Бирна не было советского детства, статьи в «Советской России» он не читал, но, думаю, она бы ему понравилась. Его фильм «Конфета дьявола» (переназванный российскими прокатчиками в «Дары смерти», чтобы в кино пришли фанаты «Гарри Поттера» и сильно удивились) начинается с того, что неприятный толстяк средних лет (Прюитт Тэйлор Винс), услышав ночью зловещие голоса в голове, встает с кровати, спускается в подвал, берет электрогитару и устраивает адский металлический запил. Прибегает пожилая мама: «Господи, сынок, ты знаешь, который час? Опять в больничку хочешь?» Тут на стене переворачивается распятие, и мы даже не успеваем разглядеть маму, чтобы ее пожалеть.

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Не только ужасы Производством фильма занималась независимая американская компания Snoot Entertainment, которая выпускает в основном жанровую продукцию (в этом году, например, новую «Ведьму из Блэр»). Но, как ни странно, она же произвела пластилиновую «Аномализу» Чарли Кауфмана, один из арт-хитов прошлого года.

Вскоре дом недорого продают художнику (Итан Эмбри), больше похожему на рок-звезду, – он красив, длинноволос, татуирован и мускулист. Художник любит жену (Шири Эпплби), школьницу-дочь Зои (Кьяра Гласко) и heavy metal. Зои любит папу, маму и heavy metal. И только жена heavy metal не любит, что сразу делает ее персонажем второстепенным и никому не интересным. Режиссера больше занимают отношения отца и дочери. Когда художник начинает слышать зловещие голоса в голове, можно предположить, что сейчас развернется хэвиметаллическая вариация на тему стивен-кинговского «Сияния». Но вскоре выясняется, что, наслушавшись Metallica, не все идут убивать даже в Техасе, где происходит действие «Конфеты дьявола». Просто поверх заказной халтуры с бабочками художник начинает одержимо писать перевернутое распятие, картины ада и страданий – в них фигурируют дети, в том числе его дочь Зои. А угроза исходит от прежнего жильца, который продолжает слышать голоса, приходит к семье художника и плачет, что хочет вернуться домой, а получив от ворот поворот, дарит Зои электрогитару и до поры отправляется на охоту за другими детьми. Он называет их «конфетами дьявола», потому что сам любит сладкое. Образ маньяка завершают красный спортивный костюм и ручная пила – так режиссер Шон Бирн смело спорит с техасской традицией резни бензопилами.

Несмотря на топорный сценарий, «Конфета дьявола» сделана не без изящества. Это атмосферный хоррор с безлюдными пейзажами и пустынными парковками, в котором неспешность действия хорошо сочетается с яростью саундтрека (Metallica даже отдала режиссеру один из своих хитов бесплатно, из любви к искусству). Другое дело, что это кино – исключительно для поклонников жанра. Любовь к которому, наверное, можно пронести через всю жизнь, но чаще все-таки бывает так же, как и с музыкой heavy metal, – с возрастом увлечение проходит. Пылятся кассеты с альбомом Kill ’Em All, теряются, истлевают вырезки из «Советской России». И только в нездешнем, выдуманном Техасе старая статья вдруг обретает актуальность в сюжете про то, что кто к нам с гитарой придет, от нее и погибнет.