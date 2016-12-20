Музей Москвы открыл фестиваль «Оттепель»

От нейлоновых чулок до автомобиля «Москвич», от звуков джаза до абстрактной живописи, от полетов в космос до решения жилищного вопроса. Большая и разношерстная коллекция Музея Москвы вечно соблазняет кураторов проиллюстрировать выставкой необъятное – вещный и духовный мир московского человека. На этот раз – за пятнадцать лет, названных по имени забытого (не перечитывают, значит, не помнят) романа «Оттепель», опубликованного в 1954 г.

Его автор Илья Эренбург остро чувствовал ветер перемен и написал спорное, даже смелое по тем временам произведение, где личная жизнь героев была не менее важна, чем профессиональная. Рукопись этого романа открывает выставку «Московская оттепель: 1953–1968», рядом с ней висит схема, отображающая связь главных героев. Среди них, например, «Дмитрий Коротаев, инженер на заводе, 35 лет. Исключен из комсомола за репрессированного в 1936 г. отчима». От него идет стрелка с надписью «любовь» к Лене Журавлевой, учительнице 30 лет, чужой жене. Она уйдет от мужа, и автор ее за это не осудит.

Если бы так же доходчиво были объяснены принципы построения самой выставки и связь экспонатов внутри каждого раздела, то зрители были бы музею премного благодарны. А так хорошо продуманный и исполненный замысел не всегда читается, несмотря на жесткую смысловую и физическую конструкцию экспозиции. Пять кураторов выставки, отвечающие каждый за свое – музыку, кино, архитектуру, изобразительное искусство, литературу, предметный мир, – выбрали ключевые для времени слова-понятия и сформировали соответствующие им разделы, например «Решетка», «Новое», «Ритм».

«Оттепель» до лета Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» продлится в Москве с января по июнь. Третьяковская галерея в феврале откроет на Крымском Валу выставку «Оттепель», она будет сопровождаться циклом лекций «Преодолевая границы. Искусство после Второй мировой войны. Европа и СССР» и кинопрограммой. В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в марте пройдет большая выставка «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968 гг.». В апреле в Музее Парка Горького, расположенном во входной группе, откроется выставка с предметами быта, одеждой, аксессуарами и спортивным инвентарем той эпохи.

Так, в разделе «Прозрачность» могли соединиться материалы о развитии атомной энергетики, капроновая кофточка и материалы о Всемирном фестивале молодежи и студентов, открывшем для мира столицу СССР, а в «Капсуле» – архитектурные проекты группы НЭР («Новый элемент расселения») с картиной Юло Соостера, изображающей фантастическое яйцо. Соответственно каждой теме на экранах идет нарезка из фильмов, а в темных выгородках – музыкальная нарезка.

Е. Разумный / Ведомости 1/12 Е. Разумный / Ведомости 2/12 Е. Разумный / Ведомости 3/12 Е. Разумный / Ведомости 4/12 Е. Разумный / Ведомости 5/12 Е. Разумный / Ведомости 6/12 Е. Разумный / Ведомости 7/12 Е. Разумный / Ведомости 8/12 Е. Разумный / Ведомости 9/12 Е. Разумный / Ведомости 10/12 Е. Разумный / Ведомости 11/12 Е. Разумный / Ведомости 12/12

Подбор материала и художественного, и архитектурного, и бытового очень хорош и интересен, много редких и важных для рассказа о времени экспонатов, они соединяются с предметами расхожими и хорошо знакомыми людям старшего поколения – керамическими вазочками, почтовыми марками с космонавтами, радиолами на тонких ножках и экземплярами журналов «Юность», «Новый мир» и «Знание – сила».

Пространственно выставка разделена деревянными стойками по вертикали и горизонтали, отчего получилась опять же решетка, заключающая экспонаты в некое подобие капсул. Так что огромный зал превратился в несколько малогабаритных квартир, возвращая к жизни старую дискуссию шестидесятых – хорошо ли жить отдельно в Черемушках, но с низким потолком или лучше оставаться в просторной коммуналке в центре. Верного ответа не было и нет как в жизни, так и в ее воссоздании.

С одной стороны, экспозиционные клетки структурировали материал, с другой – лишили выставку прозрачности и воздуха, легкости. Повседневные вещи, как всегда, принесли ощущение подлинности, но заслонили собой представление новых смыслов и идей, рожденных оттепельным временем. Но надо сказать, что и выставка, и фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» очень своевременны. Шестидесятые вошли в моду и стремительно мифологизируются массовой культурой, телевидением, а им еще рано превращаться в игрушку, слишком важное было время – свободы.

До 31 марта