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Умер Джордж Майкл

Певец скоропостижно скончался на Рождество у себя дома
  • Людмила Климентьева,
  • Наталья Райбман
  • / Ведомости
Умер Джордж Майкл
Умер Джордж Майкл
Francois Mori / AP

Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Как сообщает ВВС, о его смерти около 23.00 сообщил его издатель. Полиция не установила причину смерти, но не нашла никаких подозрительных обстоятельств, сообщает Mirror. По информации газеты, певца нашли мертвым около 13.42 в субботу.

Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. По его словам, ему сообщили, что Джорджа Майкла нашли мертвым в постели, когда в точности он умер, неясно, но ничего криминального там точно не было.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне в семье ресторатора с Кипра и английской танцовщицы. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли, с которым они играли в школьной группе и мечтали о музыкальной карьере, он создал дуэт Wham! Их первый альбом «Wham Rap! (Enjoy What You Do), выпущенный в июне 1982 г., особого успеха не снискал, но уже следующий – Young Guns (Go For It) – попал в британские чарты, а затем MTV помогло дуэту раскрутиться и в США. Два альбома Wham! становились первыми в хит-парадах, среди хитов группы – Last Christmas, Club Tropicana и Wake Me Up Before You Go Go. С 1982 по 1986 г. Wham! продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. дуэт распался.

Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США. Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г., как отмечает ВВС, сольная карьера сделала его мультимиллионером и дала ему две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards. Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen. Он продал более 100 млн альбомов по всему миру.

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Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. Полиция ничего подозрительного не обнаружила.
Francois Mori / AP
Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. Полиция ничего подозрительного не обнаружила.
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Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли он создал дуэт Wham!, который обрел мировую популярность, продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. распался.
georgemichael.com
Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли он создал дуэт Wham!, который обрел мировую популярность, продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. распался.
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Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США
georgemichael.com
Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США
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Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г.
Dylan Martinez / Reuters
Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г.
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Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.
georgemichael.com
Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.
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Джордж Майкл совершил каминг-аут после того, как в 1998 г. был задержан в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении.
AP
Джордж Майкл совершил каминг-аут после того, как в 1998 г. был задержан в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении.
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Всего Джордж Майкл продал более 100 млн записей по всему миру, сольная карьера сделала его мультимиллионером, а также он заработал две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards.
georgemichael.com
Всего Джордж Майкл продал более 100 млн записей по всему миру, сольная карьера сделала его мультимиллионером, а также он заработал две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards.
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Несколько раз Джорджа Майкла задерживали из-за проблем с наркотиками. В 2010 г. он получил короткий срок за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Задержание в 1998 г. по обвинению в непристойном поведении в общественном туалете привело к тому, что музыкант начал публично говорить о своей сексуальной ориентации.

В 2011 г. Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и, как сообщалось тогда, едва выжил. Из-за болезни он мог лишиться голоса, но позже музыкант объявил о своем полном выздоровлении.

Комментарии  ()
Naissaar
12:22 26.12.2016
Ευχαριστώ, Γιώργος. Покойся с миром.
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