Ильдар Абдразаков спел пятерых злодеев в двух французских операх

Под конец года российский бас с мировой репутацией появился в Москве, чтобы спеть в качестве приглашенного артиста в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко партии всех четырех отрицательных персонажей в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана», а на филармонической сцене принять участие в концертном исполнении оперы Гуно «Фауст» в роли Мефистофеля.

«Сказки Гофмана» – не премьера, но участие в спектакле Абдразакова, который провел партии всех четырех злодеев слегка по-разному, но одинаково значительно, придало ему специальный интерес. Поначалу чередовавший загадочность и гротеск, к концу, в роли доктора Миракля, артист разыгрался вовсю, смачно изображая под оркестр гиперромантичную игру на скрипке и рояле. Голос его звучал объемно, без напряжения, с приятной свободой, хотя и без особой густоты в низком регистре. Гофмана пел Нажмиддин Мавлянов, Никлауса – Ксения Дудникова, сумевшая стать чуть не главным женским персонажем спектакля, хотя ее было очень даже с кем сравнить: Антонией и Стеллой предстала Хибла Герзмава, Джульеттой – Наталия Петрожицкая, а партию Олимпии исполнила приглашенная артистка – восходящая звезда Пермской оперы Надежда Павлова. Куколка Олимпия – одна из коронных ее партий, а сейчас она вернулась к ней, уже сделав «Травиату» Верди: партия Виолетты крупнее по объему голоса, и после нее возвращаться к свистулечной колоратуре Олимпии нелегко, и это было слышно. Тем не менее Павлова смогла блеснуть и имела успех.

В антракте после акта Олимпии на сцене появился оперный критик Алексей Парин, который от имени Ассоциации музыкальных критиков вручил Надежде Павловой Приз сезона 2015/16 – как раз как участнице отмеченной критиками пермской «Травиаты», поставленной Робертом Уилсоном и музыкально созданной под управлением Теодора Курентзиса.

На следующий день стали известны лауреаты еще одной премии – независимой российской оперной премии Casta diva, которую выдали сразу за два календарных года. И здесь лауреатом тоже стала пермская «Травиата» – наряду с «Роделиндой» Генделя, поставленной в Большом театре в копродукции с Английской национальной оперой. Звание «Кавалера оперы» получил Дмитрий Хворостовский, сражающийся с тяжелейшим недугом и не теряющий вокальных высот, – к слову, он стал и одним из претендентов на звание «Герой года» по версии газеты «Ведомости». Персональные премии Casta diva присудила еще четырем оперным артистам, ими стали солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталия Мурадымова и Дмитрий Ульянов, Татьяна Сержан, выступающая на разных сценах мира, в том числе в Мариинском театре, и все тот же Ильдар Абдразаков.

Другой проект с его участием – концертное исполнение оперы «Фауст» Гуно стало завершением большого фестиваля, который уже в третий раз организует известный баритон Василий Ладюк. Дирижировать сначала должен был Владимир Федосеев, но из-за болезни его заменил Андрей Лебедев из театра «Новая опера», где как раз в этом сезоне был поставлен «Фауст». Ничего удивительного, что дирижер прекрасно знал эту оперу – в отличие от сидящего перед ним Большого симфонического оркестра (БСО) им. Чайковского. Однако вопреки убеждению скептиков, что БСО умеет хорошо играть только с Федосеевым, оркестр следовал палочке Лебедева очень внимательно – как и хор Льва Конторовича. Певцы находились за спиной у дирижера и нередко не могли видеть его даже краем глаза – поэтому Лебедев не столько вел, сколько аккомпанировал, безошибочно угадывая намерения певцов, но порой реакция оркестра на импровизационные ускорения или замедления темпа чуть опаздывала. Однако в целом «Фауст» (исполненный без «Вальпургиевой ночи») прошел на подъеме. Главного героя красиво спел Сергей Романовский, Мефистофеля – Абдразаков, смешанное впечатление оставила Ирина Лунгу, зато сам хозяин фестиваля Василий Ладюк провел сцену смерти Валентина с завидным темпераментом: проклиная сестру, он схватил ее с таким остервенением, что на прекрасном плече партнерши остался красный след.

Премиальный сюжет получит завершение в этом и следующем сезоне. Надежда Павлова весной споет в Москве сольный лауреатский концерт в знак награждения Призом музыкальных критиков: об этом сейчас ведутся переговоры с Домом музыки. Ильдар Абдразаков, скорее всего, примет участие в концерте лауреатов премии Casta diva, который пройдет на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко 6 октября – в день, когда премьера «Эвридики» Пери ознаменовала рождение оперы как таковой.