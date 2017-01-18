Фильм ужасов «Не стучи дважды» может удивить неожиданным финалом
- Олег Зинцов
- / Ведомости
Зачем они опять стучат куда и кому не надо. Зачем дразнят лихо, когда оно тихо. Зачем покупают такой большой дом и шугаются в нем каждого коридора. Зачем не включают свет. Зачем выходят ночью из дома, оставляя открытой дверь. Зачем ищут в интернете сказку про Бабу-ягу, из которой все станет ясно (ну ладно, не всё). Зачем пишут кровью на стенах. Зачем из кухонной мойки опять тянется черная рука (и кто сегодня мыл посуду?). А главное, зачем я опять это смотрю.
Из мистических хорроров сносным бывает в лучшем случае один на сотню. Остальное – никому не нужный мусор, отбивающий свой скромный бюджет в первый уикенд и исчезающий в жанровой помойке (откуда его можно достать года через два и сделать продолжение). Но иногда этот ужас надо снабжать предупреждением: «Обязательно смотреть до финала!»
Перетерпите, как авторы нудят полтора часа, и в последние пять минут вас порадует смешной неожиданный трюк! Вы думали, во всем виновата обиженная мертвая старушка? Вы ошибались! И полицейский тоже ни при чем. А кто тут корень зла, вы ни за что не догадаетесь, потому что никакой логики в этом нет.
Фильм ужасов Карадога В. Джеймса «Не стучи дважды» пока что видели только зрители Великобритании (где картину показали осенью на Raindance Film Festival), Швеции (Lund Fantastisk Film Festival), России и Тайваня. На днях «Не стучи дважды» выйдет в Грузии. О прокате в других странах (в том числе в США) в крупнейшей интернет-кинобазе imdb сведений нет. Зато у нас фильм вышел относительно широко – на 375 экранах.
Именно так устроен британский хоррор «Не стучи дважды», посвященный трудностям отношений матери (Кэти Сакхофф) и дочери-подростка (Люси Бойнтон). Мало того что мать – бывшая наркоманка, которая когда-то отдала маленькую Хлои в приют, а теперь пытается загладить вину. Обе – люди творческие: мать – скульпторша, дочь тоже проявляет художественные наклонности. Беда в том, что Хлои с приятелем из приюта постучала (дважды) в дверь дома мертвой старушки, после чего приятель исчез прямо во время видеочата, а Хлои убежала к матери и теперь ведьма преследует обеих. То в двери постучит, то в коридоре заплачет, то грязные пальцы из мойки протянет.
А муж – в командировке.
Дальше – больше. Когда от стука становится совсем невмоготу, героини выносят из дома все межкомнатные двери и сжигают. Но мистическая сила не унимается и устраивает погром в мастерской. Скульпторша в ярости кричит на дочь, а тут как раз кстати тетушка из опеки: ах-ах, вы не мать, а ехидна! И вот их опять разлучают. Но теперь уже мать готова бороться разом с опекой и чертом лысым. Начинается беготня в потемках, кто-то куда-то проваливается, дочь пропадает, мать ее ищет. Но находит флешку! А на флешке – улики, что старушка не виновата. И вот у нас новый подозреваемый, который очень любил детей. И мы вместе со скульпторшей думаем, что вышли наконец на верный след, и тоже куда-то бежим и проваливаемся, а там жуть и мрак, ничего не видно, и только чавкает кто-то, доедая ребенка, украденного много лет назад.
Тут приезжает полицейский, его утаскивают в ад, и зритель уже потирает руки: так ему, педофилу! Но он не педофил! Придя в себя и отмывшись от крови, мать понимает, что ничего не понимала!
На этом рецензент ставит точку и убегает, адски хохоча и выкрикивая: «А дальше ничего не расскажу!»