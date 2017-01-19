Спектакль «#конституциярф» соединил уроки гражданственности и актерского мастерства

«Театр-театр» вообще-то находится не в Екатеринбурге, а в Перми, однако для постановки «Конституции» директор музея Ельцина Дина Сорокина пригласила именно главного режиссера пермской труппы Владимира Гурфинкеля. Вместе со стажерской группой «Театра-театра», которую Гурфинкель собирал весь прошлый сезон, колеся по России в поисках перспективных молодых актеров. Пьесу написала драматург Ксения Гашева, перелопатив впечатляющий массив источников. Статьи ельцинской Конституции 1993 г. здесь не декламируются и не разыгрываются (да и как, скажите на милость, их разыграть?), а, всплывая текстом на экране видеопроекции, дают старт тематическим блокам спектакля. Вот статья о свободе личности, а вот о запрете цензуры, о свободе мысли и слова – а спектакль предлагает к ним свой исторический комментарий: из документальных свидетельств, мемуаров, эссе, стихов.

Сочинение Гашевой и Гурфинкеля обладает известной громоздкостью: смело охвачен весь советский период, не считая коротких экскурсов в более далекое прошлое и современность, количество привлеченных текстов впечатляет, Осоргин сменяет Ерофеева, Алексиевич – Лихачева, Даниэль – Волошина, а за мемуарами Евтушенко следуют стихи поэтов лианозовской группы. Авторская мегаломания в этом редком случае сработала в плюс: «#конституциярф» держит в постоянном интеллектуальном тонусе, требует от зрителя быстрого и подвижного ума. Неожиданные тематические сближения (например, когда за описанием новочеркасского расстрела 1962 г. следует гневная филиппика Горького из «Несвоевременных мыслей») обнаруживают системное сходство российских бед и треволнений в разные периоды.

Крупным шрифтом Отдельная глава спектакля «#конституциярф» посвящена Ольге Берггольц, сумевшей сохранить талант и человечность и в застенке НКВД, и в блокадном Ленинграде.

Художник Ирэна Ярутис сработала скупо и элегантно: атриум «Ельцин-центра» окантован грубо сколоченной деревянной вешалкой, занятой плотным рядом рабочих телогреек (или, если угодно, ватников). Эти же фуфайки раскиданы по всей сцене, намечая контуром знакомые по картам очертания одной шестой части суши – нашей родины. Два десятка молодых актеров выходят внутрь этого контура в современной одежде и с современными же чемоданами, как будто для турпоездки. Спектакль действительно похож на коллективное перемещение, но на машине времени: новенькие саквояжи сменяются на потрепанные советские, а сегодняшние шмотки уступают место тем самым ватникам. Какие-то тексты в спектакле разложены на голоса хора (как переписка Пастернака с Эфрон), другие подаются сольно. Угроза монотонии преодолевается разнообразием актерской манеры: интонации бардов-трибунов, пришедшие из любимовской Таганки, сменяются легким шаржем (или даже карикатурой: Ева Шейкис в образе подвыпившей дамы полусвета скандирует статью публициста-сталиниста), стертая «документальная» читка – игрой в масках социальных типажей.

Режиссер Гурфинкель микширует урок актерского мастерства и урок гражданственности, предлагая своим стажерам примерить вериги недавнего прошлого: войны, голод, репрессии, депортации, попранное достоинство и торжествующее хамство. При всем очевидном трагизме материала «#конституциярф» неожиданно светла. Ее главная тема – несломленный человеческий дух, стойкость, способная перенести любые пытки, свободный разум, над которым не властны никакие политические режимы. Не сочиняя и не разоблачая мифы о России, спектакль создает впечатляющий образ народа, выстоявшего в мясорубке чудовищных испытаний. Кода спектакля – общее, словно священная коллективная клятва, чтение преамбулы к Конституции РФ: тут и отчаянное желание превратить прекрасные идеи нашего основного закона из утопии в реальность, и присяга памяти всем, чье право на жизнь было когда-то попрано.

Екатеринбург