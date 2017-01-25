Первый российский фильм об инопланетянах показал суровых жителей Чертанова

Они могли прилететь в Бирюлево, но не рискнули. Слишком символично, а создатели «Притяжения» хотели нас удивить. Рекламный трейлер не обещал погромов на почве ксенофобии. По трейлеру кажется, что Федор Бондарчук снял русский «День независимости»: инопланетный корабль падает на московский спальный район, полиция оцепляет периметр, но наши с бейсбольными битами выходят против пришельцев и со словами «мы из Чертанова!» дают им по негуманоидной морде, как Уилл Смит в знаменитом фильме Эммериха. Все оказалось не так.

То есть чертановцы, конечно, народ решительный. И действительно бьют чужих, но сочувствия у зрителей это не вызывает. Потому что к моменту драки чужой нам уже свой. Без скафандра он такой же, как мы, только лучше. Он как Электроник. Как Алиса Селезнева. Он умный и добрый, с чувством юмора и без вредных привычек. Правильно, но слегка неуверенно говорит по-русски, застенчиво улыбается и не хочет никого поработить.

Зато наши беснуются: Земля – для землян!

И только старшеклассница Юля (Ирина Старшенбаум), несмотря на то что инопланетный корабль убил ее лучшую подругу, пытается помочь симпатичному пришельцу (Риналь Мухаметов), который, как справедливо подметил после пресс-показа критик Антон Долин, воплощает идеальный объект для ненависти условного жителя московских окраин, потому что похож одновременно на мигранта и хипстера.

Совершенно секретно Еще до начала съемок со всех участников съемочной группы была взята подписка о неразглашении. На самой съемочной площадке нельзя было пользоваться мобильными телефонами, а камеры на них были заклеены специальными непрозрачными наклейками. Перед пресс-показом критиков тоже просили не выдавать некоторых деталей сюжета.

Критики выползали из зала довольные и обсуждали «Притяжение» на редкость едино- и благодушно, вспоминая пророческую фразу из фильма «Изображая жертву»: «Все русское кино в жопе, один Федя Бондарчук молодец». А и правда. Спецэффекты (студия Main Road Post) – как в Голливуде, но там бы на такое кино ухнули не меньше $50 млн, а у нас уложились в 400 млн руб. Удачная локация: Северное Чертаново – место узнаваемое и разнообразное, с нестандартными многоэтажками, тоннелями и мало где уже сохранившимися в Москве гаражами. Актеры Александр Петров, Евгений Сангаджиев и Никита Кукушкин органично изображают парней с окраины. Ручная камера (оператор Михаил Хасая) ловко шныряет за ними, придавая фантастическим обстоятельствам достоверность репортажа с места массовых беспорядков (Бондарчук признается, что для вдохновения смотрел-таки ролики из Бирюлева). Музыка Ивана Бурляева раздражает, зато саунд-дизайн – заслушаешься: над ним работал австралиец Дэйв Уайтхед, создавший звуковой мир «Района № 9», с которым у «Притяжения» общий антишовинистический пафос. Только «Притяжение» напоминает еще и советскую детскую фантастику – «Приключения Электроника», «Гостью из будущего».

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А сюжет – золотая классика, хрестоматия, «Ромео и Джульетта»: чертановские Капулетти не хотят отдавать свою Юльку каким-то космическим Монтекки. Юлька по-российски родовита: ее отец (Олег Меньшиков) – полковник, который как раз отвечает за безопасность в районе падения инопланетного корабля.

Важный акцент поставлен дважды: во-первых, наши военные сами сбили зависший над Москвой шар, что и стало причиной всех жертв и разрушений. Во-вторых, пацаны из Чертанова сами случайно застрелили одного из своих. Но виноваты во всем, конечно, пришельцы.

А еще Юля советует инопланетному гостю «не залипать на телевизор»: «Посмотришь полчаса – сам пойдешь пришельцев мочить».

То есть Федора Бондарчука сильно беспокоит накопившаяся в обществе и подпитываемая властью, телевизором и соцсетями агрессия. И в «Притяжении» он говорит об этом очень доходчивым языком. Чтобы поняли и в Бирюлеве, и в Чертанове. Но, кстати, лично я как человек с чертановской пропиской против пришельцев ничего не имею. Прилетайте еще. Паркуйтесь только аккуратнее, у нас теперь тоже платно.

В прокате с 26 января