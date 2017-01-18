10 cамых кассовых фильмов – 2016

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"Бюджет фильма «Викинг» – 1,225 млрд руб.", – сказал в интервью социальной сети «Одноклассники» генеральный директор «Первого канала» и продюсер картины Константин Эрнст. Кассовые сборы фильма об истории жизни княза Владимира на 15 января составили 1,4 млрд руб. На эту дату его посмотрели 4,4 млн человек (фильм еще идет в прокате). При этом показ картины Россией не ограничивается, права на показ «Викинга» купили 60 стран

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