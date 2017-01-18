10 cамых кассовых фильмов – 2016
Какие картины собрали наибольшую кассу в прокате России и СНГ, за исключением Украины, подсчитали аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика»
Мультфильм «Зверополис» (Zootopia), получивший недавно «Золотой глобус», собрал максимальную кассу за год — 2,3 млрд руб. Картина студии Walt Disney шла на 1209 экранах, ее посмотрели 9,4 млн зрителей. Эксперты объясняют такой успех в том числе тем, что их аудиторию составляют и взрослые зрители без детей - шутки анимационных комедий понятны скорее взрослым
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Еще один мультфильм - «Тайная жизнь домашних животных» - на втором месте по размеру сборов: 2,1 млрд руб. Его демонстрация началась в кинотеатрах в середине августа, а по количеству просмотров он обогнал «Зверополис» на 100 000. Мультик показывали на 1307 экранах, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»
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Замыкает тройку лидеров «Дэдпул» от 20th Century Fox, снятый по марвеловскому комиксу. Фильм о циничном супергерое посмотрели 6,8 млн зрителей, касса картины – 1,8 млрд руб. «Дэдпул» поставил рекорд уже в первый уик-энд проката, собрав 964 млн руб. – это новый рекорд первых четырех дней проката в России и СНГ (за исключением Украины)
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Комикс «Отряд самоубийц» от Warner Bros. собрал 1,6 млрд. Фильм о команде оголтелых суперпреступников от режиссера и сценариста Дэвида Эйра посмотрели 6,3 млн зрителей
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Российский блокбастер «Экипаж», созданный студией Никиты Михалкова «Тритэ», преодолел миллиардную отметку за две недели. В общей сложности кассовые сборы картины составили 1,5 млрд руб. «Экипаж» посмотрели 5,4 млн человек. Фильм шел на 1246 экранах, уточняется в данных «Бюллетеня кинопрокатчика»
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В России «Варкрафт» вышел раньше, чем в Америке, и успел сделать очень приличную кассу - 1,5 млрд руб. Фильм, снятый по мотивам культовой компьютерной игры, посмотрели 5,5 млн человек
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Кассовые сборы фильма «Фантастические твари и где они обитают» - 1,4 млрд руб. Новую картину по сценарию Джоан Роулинг от студии Warner Bros. посмотрели в России и странах СНГ 5,3 млн человек
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Еще один марвеловский комикс «Доктор Стрэндж» собрал 1,4 млрд руб. Его посмотрели 5,2 млн зрителей. Фильм шел в прокате на 1220 экранах
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Сборы «Книги джунглей» – 1,4 млрд. Диснеевскую экранизацию киплинговского бестселлера посмотрели 5,3 млн человек, картина шла в прокате на 1192 экранах
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"Бюджет фильма «Викинг» – 1,225 млрд руб.", – сказал в интервью социальной сети «Одноклассники» генеральный директор «Первого канала» и продюсер картины Константин Эрнст. Кассовые сборы фильма об истории жизни княза Владимира на 15 января составили 1,4 млрд руб. На эту дату его посмотрели 4,4 млн человек (фильм еще идет в прокате). При этом показ картины Россией не ограничивается, права на показ «Викинга» купили 60 стран
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