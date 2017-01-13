«Викинг» продал права на показ в 60 странах

Права на показ фильма «Викинг» Андрея Кравчука купили 60 стран, сообщил представитель Первого канала. Речь идет не только о правах на право показа фильма в кинотеатрах, но и на право демонстрировать фильм в интернете и на телеканалах, уточнил он. Права проданы на показ фильма в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии и странах бывшей Югославии, также подписаны сделки с Китаем, Кореей, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, говорится в сообщении канала.

Прокат в других странах позволит улучшить финансовые результаты «Викинга», рассчитывает генеральный директор «Первого канала» и продюсер «Викинга» Константин Эрнст, слова которого приводит Первый канал.

Прокат только в России не окупает затраты на производство таких масштабных фильмов, говорит Эрнст. «Сейчас подписаны контракты уже с 60 странами, и есть надежда, что фильм может отбиться. Только внутренний прокат такие фильмы не окупает. Бюджет фильма 1,225 млрд руб., а сборы уже превысили 1,25 млрд руб.», – сказал Эрнст в интервью социальной сети «Одноклассники».

Сюжет фильма «Викинг» построен на истории жизни новгородского и киевского княза Владимира Рюриковича, крестителя Руси, в основе фильма – «Повесть временных лет». Создатели фильма приступили к его съемкам семь лет назад. Бюджет фильма составляет около 1,25 млрд руб., говорили прежде создатели кинокартины. Около половины этой суммы продюсеры в течение нескольких лет получили от Фонда кино. Часть этих денег получена на безвозвратных условиях. Ранее в разговоре с «Ведомостями» представитель Фонда кино подтверждал, что фонд финансировал «Викинга», но не озвучивал конкретные цифры.

За уикэнд с 5 по 8 января «Викинг» в мировом прокате собрал более $5,6 млн., заняв 16-ое место в рейтинге самых кассовых фильмов в мире, следует из предварительных данных Comscore. По данным портала Kinometro, сборы за этот период составили $6,5 млн, то есть с учетом этих данных, «Викинг» может подняться в рейтинге , но это будет известно только в воскресенье после того, как будут опубликованы окончательные данные по сборам и других фильмов этого рейтинга, сказал «Ведомостям» руководитель отдела статистики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый.

Это не первый рекорд отечественных фильмов в мировом прокате, напоминает Андрей Белый. Фильм «Адмирал», режиссером которого также был Андрей Кравчук, во время выхода в 2008 г. занял первое первое место по мировым сборам за уикэнд, а фильм «Сталинград» Федора Бондарчука был на втором месте по сборам за уикэнд в 2013 г., говорит эксперт.

Российские фильмы не часто собирают кассу больше одного миллиарда руб. Преодолеть эту отметку удалось только пяти фильмам: «Экипажу», «Сталинграду», «Иронии судьбы. Продолжение», «Елкам-3» и «Вию». Впрочем, «Викинг» еще может поставить один рекорд, говорит Белый. Если он соберет кассу более 1,5 млрд руб., то сможет занять вторую позицию по сборам российских фильмов, обогнав «Экипаж», который собрал в 2016 г. за время проката более 1,5 млрд руб. Пока рекорд по сборам отечественных картин принадлежит «Сталинграду», который собрал более 1,7 млрд руб. в 2013 г.