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Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Инвестор для «Викинга»

«Газпром-медиа» инвестировала сотни миллионов рублей в «Викинга»

Проект «Первого канала» выйдет в прокат через две недели
Эрнст называет «Викинга» своей лучшей картиной
Эрнст называет «Викинга» своей лучшей картиной
kinopoisk.ru

Киностудия КИТ («Кино и телевидение», входит в холдинг «Газпром-медиа») – инвестор фильма «Викинг», сообщил гендиректор производственного субхолдинга КИТ Рафаел Минасбекян. «Централ партнершип» (ЦПШ, также входит в субхолдинг КИТ) – прокатчик этой картины, уточнил он.

«В прошлом году «Первому каналу» и «Дирекции кино» потребовались дополнительные инвестиции для такого масштабного проекта, и нам понравилась идея расширить партнерство», – пояснил Минасбекян. Ранее ЦПШ стала не только прокатчиком, но и инвестором другого российского блокбастера – «Экипаж», созданного студией Никиты Михалкова «Тритэ», добавил Минасбекян. По его словам, если не учитывать деньги государственного Фонда кино и собственные средства «Дирекции кино», то КИТ вложила в проект «Первого» примерно столько же, сколько сама эта телекомпания. Абсолютную сумму он не раскрыл: «Это существенная часть бюджета картины. Сотни миллионов рублей. К тому же точный размер бюджета окончательно не ясен – фильм находится в финальной стадии постпродакшена».

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Представитель «Первого канала» подтвердил, что КИТ вложила деньги в «Викинга». Гендиректор «Дирекции кино» Анатолий Максимов также передал через представителя, что это верная информация. Но якорный инвестор проекта – «Первый канал», подчеркивает он. Источник, близкий к продюсерам картины, говорит, что у «Викинга» есть и другие частные инвесторы, но они вложили существенно меньшие суммы, чем «Первый» и «Газпром-медиа».

«Викинг» рассказывает историю новгородского и киевского князя Владимира Рюриковича, крестителя Руси, в основе фильма – «Повесть временных лет». Режиссер картины – Андрей Кравчук, в главной роли – Данила Козловский.

Рекорды «Экипажа»

«Экипаж» вышел в прокат в апреле 2016 г. Он собрал в прокате в России и СНГ больше 1,5 млрд руб. Пока это самый кассовый российский фильм 2016 г. и второй после «Сталинграда» отечественный фильм по сборам за всю историю проката. С учетом международного проката КИТ окупила инвестиции в «Экипаж» в несколько раз, утверждает Минасбекян.

Максимов и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст работали над этим проектом больше семи лет. Эрнст называет «Викинга» своей лучшей картиной. Дата проката картины несколько раз переносилась. Недавно продюсеры и ЦПШ определились, что «Викинг» выйдет в прокат в России в конце этого декабря.

Прежде создатели картины заявляли, что ее производственный бюджет составляет 1,25 млрд руб. Около половины этой суммы продюсеры в течение нескольких лет получили от Фонда кино. Часть этих денег получена на безвозвратных условиях. Представитель Фонда кино подтвердил, что фонд финансировал «Викинга», но конкретные цифры назвать отказался.

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Инвестиции в «Экипаж» и «Викинга» – часть новой стратегии «Газпром-медиа» по созданию контента. В феврале холдинг создал киностудию КИТ, которая занимается съемками сериалов и фильмов. Первая официальная презентация студии прошла вчера. По словам Минасбекяна, в этом году в производстве у студии 18 сериалов и два собственных кинофильма, «Легенда о Коловрате» и «Невский пятачок». Студия снимает сериалы как для каналов «Газпром-медиа», так и для других федеральных каналов, в том числе для «Первого».

В 2016 г. доходы КИТ выросли по сравнению с прошлым годом на 61%, субхолдинг приносит 38% нерекламных доходов всего «Газпром-медиа», рассказал гендиректор этого холдинга Дмитрий Чернышенко, абсолютных цифр он не раскрыл.

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По словам Минасбекяна, в 2017 г. студия запустит в производство около 25 сериалов и 2–3 собственные картины: «Также мы смотрим на проекты, в которых, как и в случае с «Экипажем» и «Викингом», мы можем стать инвесторами».

Производством сериалов и фильмов долгое время занималась ЦПШ, но, когда в 2013 г. эту компанию вместе с другими активами «Профмедиа» приобрела «Газпром-медиа», собственного производства у нее практически не осталось. Сейчас ЦПШ занимается прокатом и управлением правами на контент всей «Газпром-медиа».

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