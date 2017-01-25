В венском Театре ан дер Вин поставили «Королеву фей» Генри Перселла

Новая постановка в венском Театре ан дер Вин оскорбляет, во-первых, поклонников английского композитора Генри Перселла: к его опере «Королева фей» (1692) написали новое либретто. В нем появились Режиссер Курт Ш. (Курт Штрайт), Драматург Мари-Клод (Мари-Клод Чаппиус обаятельна и музыкально, и драматически), Художник Флориан Б. (Флориан Бёш талантливо и поет, и изображает вечное подпитие) и новая сценическая звезда Анна П. (Анна Прохазка), получающая главную партию потому, что стареющая примадонна то ли не в голосе, то ли не в настроении.

Во-вторых, оскорбятся поклонники Шекспира, чью пьесу «Сон в летнюю ночь» превратили в комедийный сюжет о муках творчества (новый текст сочинила английская романистка Люси Уодэм). Из мира фей и эльфов действие перенесено в эпоху мобильников и ноутбуков, хотя от крыльев окончательно не отказались: в театре ставят оперу Перселла, идут репетиции, примерки, поиск реквизита, попытки выстроить мизансцены с примой... Художнику Юлии Хансен достаточно было приоткрыть дверь в закулисье, в мир гримерок и интриг, и декорации оказались готовы. В труппе, как обычно, романы – у Анны П. с помощником режиссера Флорианом К. (Флориан Кёфлер), сам режиссер влюблен в Анну, ради него та оставляет помощника – так вот ты где теперь, мыльная опера! В головах артистов проносятся обрывки фраз (кто же сегодня думает монологами?), немые реплики бегут по экрану субтитрами. «Любит ли она меня?», «Зачем я это делаю?!», «А ведь деньги нужны» – сор повседневной жизни звучит тяжелой рифмой к очаровательной музыке. Ее бы играли и играли, но столь ценимый Перселлом жанр английской «полуоперы», где говорят почти так же много, как поют (здравствуй, бабушка оперетты!), вышел в свое время из моды после нашествия итальянской оперы, потом и партитуру потеряли, нашли лишь в начале ХХ в. Дирижеру Кристофу Руссе и его ансамблю Les Talens Lyriques, как и хору Арнольда Шенберга, теперь есть где развернуться – из «полуоперы» «Королева фей» превратилась в оперу нормальную, без диалогов, что потребовало редакции партитуры. К финалу фантазия режиссера Мари Клемен подустает, зато художник вспоминает о сказочной природе Шекспира и его зачарованном лесе. Огромный трехслойный экран с подсветкой темно-зеленых деревьев призван утешить противников современных интерпретаций: в итоге все ведь общаются на одном языке, просто у кого-то он звучит не так архаично.

Вена. Показы 26, 28 и 30 января