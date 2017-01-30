В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя студентка из Франции

Конкурс «Мисс Вселенная» – 2016, проходивший в столице Филиппин Маниле, выиграла француженка Ирис Миттенар. Ей 24 года, она учится на стоматолога, увлекается экстремальными видами спорта, путешествиями и французской кухней. Она заявила, что очень удивлена, что выиграла. «Титул "Мисс Вселенная" был мечтой, каждая девушка хочет быть "Мисс Вселенной", – отметила она, добавив, что "все это удивительно". Миттенар стала второй француженкой, победившей в конкурсе «Мисс Вселенная». До нее этот титул в 1953 г. выигрывала Лоррен Кристиан Мартель.

В конкурсе принимали участие 86 девушек. Второе место заняла мисс Гаити Ракель Пелизье, третье – мисс Колумбия Андреа Товар. Россию на конкурсе представляла «Вице-мисс Россия – 2016» 21-летняя Юлиана Королькова. Она дошла до этапа представления национальных костюмов, но не смогла пробиться в финал.

«Мисс Вселенная» - один из четырех крупнейших конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс интернешнл» и «Мисс Земля». По условиям к участию приглашаются незамужние женщины в возрасте от 18 до 26 лет. Конкурс проводится ежегодно с 1952 г. Наибольшее число раз - восемь - его победительницами становились американки. Представительница России становилась «Мисс Вселенная» один раз: в 2002 г. конкурс выиграла Оксана Федорова. Впоследствии она была лишена титула за неисполнение условий конкурса, и титул перешел к первой вице-мисс Жюстин Пасек из Панамы.