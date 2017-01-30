Линии жизни

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя студентка из Франции

Представительница России не вышла в финал
«Мисс Вселенная» 2016 г. Ирис Миттенар
«Мисс Вселенная» 2016 г. Ирис Миттенар
Bullit Marquez / AP

Конкурс «Мисс Вселенная» – 2016, проходивший в столице Филиппин Маниле, выиграла француженка Ирис Миттенар. Ей 24 года, она учится на стоматолога, увлекается экстремальными видами спорта, путешествиями и французской кухней. Она заявила, что очень удивлена, что выиграла. «Титул "Мисс Вселенная" был мечтой, каждая девушка хочет быть "Мисс Вселенной", – отметила она, добавив, что "все это удивительно". Миттенар стала второй француженкой, победившей в конкурсе «Мисс Вселенная». До нее этот титул в 1953 г. выигрывала Лоррен Кристиан Мартель.

В конкурсе принимали участие 86 девушек. Второе место заняла мисс Гаити Ракель Пелизье, третье – мисс Колумбия Андреа Товар. Россию на конкурсе представляла «Вице-мисс Россия – 2016» 21-летняя Юлиана Королькова. Она дошла до этапа представления национальных костюмов, но не смогла пробиться в финал.

«Мисс Вселенная» - один из четырех крупнейших конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс интернешнл» и «Мисс Земля». По условиям к участию приглашаются незамужние женщины в возрасте от 18 до 26 лет. Конкурс проводится ежегодно с 1952 г. Наибольшее число раз - восемь - его победительницами становились американки. Представительница России становилась «Мисс Вселенная» один раз: в 2002 г. конкурс выиграла Оксана Федорова. Впоследствии она была лишена титула за неисполнение условий конкурса, и титул перешел к первой вице-мисс Жюстин Пасек из Панамы.

Preloader gallery
2002 г. Оксана Федорова (Россия). Спустя четыре месяца Оксана была лишена этого звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы
Lynne Sladky / AP
2002 г. Оксана Федорова (Россия). Спустя четыре месяца Оксана была лишена этого звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы
1/15
2003 г. Амелия Вега (Доминиканская республика)
AP
2003 г. Амелия Вега (Доминиканская республика)
2/15
2004 г. Дженнифер Хоукинс (Австралия)
AP
2004 г. Дженнифер Хоукинс (Австралия)
3/15
2005 г. Наталья Глебова (Канада)
AP
2005 г. Наталья Глебова (Канада)
4/15
2006 г. Сулейка Ривера (Пуэрто-Рико)
AP
2006 г. Сулейка Ривера (Пуэрто-Рико)
5/15
2007 г. Риё Мори (Япония)
AP
2007 г. Риё Мори (Япония)
6/15
2008 г. Дайана Мендоса (Венесуэла)
AP
2008 г. Дайана Мендоса (Венесуэла)
7/15
2009 г. Стефания Фернандес (Венесуэла)
AP
2009 г. Стефания Фернандес (Венесуэла)
8/15
2010 г. Химена Наваррете (Мексика)
AP
2010 г. Химена Наваррете (Мексика)
9/15
2011 г. Лейла Лопеc (Ангола)
AP
2011 г. Лейла Лопеc (Ангола)
10/15
2012 г. Оливия Кулпо (США)
AP
2012 г. Оливия Кулпо (США)
11/15
2013 г. Габриэла Ислер (Венесуэла)
Pavel Golovkin / AP
2013 г. Габриэла Ислер (Венесуэла)
12/15
2014 г. Паулина Вега
Wilfredo Lee / AP
2014 г. Паулина Вега
13/15
2015 г. Пиа Алонсо Вуртцбах (Филиппины)
John Locher / AP
2015 г. Пиа Алонсо Вуртцбах (Филиппины)
14/15
2016 г. Ирис Миттенар (Франция)
Bullit Marquez / AP
2016 г. Ирис Миттенар (Франция)
15/15
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике