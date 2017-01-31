«Панихиду» Николая Корндорфа сыграли в Культурном центре «Дом»

К 70-летию со дня рождения композитора Николая Корндорфа в культурном центре «Дом» сыграли его квартет под названием «Панихида». Произведение крайне редко звучит, многие могли его услышать впервые. Последний раз в России «Панихида» исполнялась 10 лет назад тем же ансамблем – FX quartet.

Тому есть весомые причины: чтобы полностью воплотить концепцию этого сочинения, нужно особое помещение – камерное пространство, в котором импровизированная сцена должна находиться практически в центре. Музыканты со своим инструментарием сидят лицом друг к другу, а вокруг, очень близко к исполнителям, располагаются слушатели. И в этот раз не было никаких границ между слушателями и солистами – все находились вместе и внимали священным песнопениям. Иначе не удалось бы заметить всех нюансов: «Панихида» звучала от начала до конца piano и pianissimo.

Сочинение, написанное еще в 1992 г., кажется сложным для восприятия и сегодня. На концерт собралась искушенная публика, музыканты-профессионалы, которых трудно чем-либо удивить. Минималист Павел Карманов шумно радовался по окончании произведения, хотя, казалось бы, этой музыке аплодисменты не нужны. Видимо, концентрированно-сдержанная внутренняя сила самого исполнения вызвала отклик публики.

Произведение неоднозначно и по жанру. От классического струнного квартета в нем только две скрипки, альт и виолончель. Остальное – смесь авангарда и богослужебной традиции. Побрякивание пластин из стекла, фарфора, металла и ракушек напоминало ритмичные звуки кадила, а шорох картонных пластин и листа ватмана – еле слышные шаги. Мистический оттенок музыке придавало произнесение текста на церковно-славянском языке – одновременно или отзвуком. Отдельные гласные пропевались, подобно древнецерковным мелодиям.

«Панихида» Николая Корндорфа длилась больше часа и заканчивалась многократным повторением слов, несущих в себе главную мудрость. Но вот свечи погашены, музыка умолкла, а в голове эхом звучит «жизнь бесконечная».