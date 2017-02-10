Третьяковская галерея показывает 12 византийских икон

На выставку «Шедевры Византии» в Третьяковской галерее привезли из двух греческих музеев и одного частного собрания 12 икон, два Евангелия, крест, покров и кадильницы. Не надо быть знатоком средневекового христианского искусства, чтобы обрадоваться каждому из этих экспонатов.

Тонкий серебряный крест сделан был во времена, близкие к крещению Руси, такой мог видеть князь Владимир. Большинство больших икон на выставке богородичные, близкие и понятные. Ими можно не только любоваться – золотистый фон, благородные краски, тонкая пропись лика Богоматери и фигуры Младенца у нее на руках, но замечать отличия от привычных композиций. На иконе «Богоматерь Кардиотиса» ребенок широко раскрывает руки и обнимает мать, на другой, «Процветший крест», маленькая ручка нежно поддержана материнской ладонью. А вот икона, где, как подсказывает экспликация, Богоматерь «придерживает пяточку» младенца Христа, письмо более жесткое, довольно непривычное.

Возможно, потому что на выставке нет икон с трагическими сюжетами – Голгофой, сошествием в ад, – на выставке царит радостное настроение. И даже Иоанн Предтеча, аскет-пустынник, на иконе XVI в. кажется золотым ангелом, хотя о его судьбе дидактически напоминает в правом углу доски лежащая на блюде отсеченная голова.

Максим Стулов / Ведомости 1/6 Максим Стулов / Ведомости 2/6 Максим Стулов / Ведомости 3/6 Максим Стулов / Ведомости 4/6 Максим Стулов / Ведомости 5/6 Максим Стулов / Ведомости 6/6

Неожиданно и даже весело выглядит «Великомученик Георгий, со сценами жития». На иконе с написанными клеймами центральная фигура – рельеф, святой опирается на щит, и сразу видно, что на византийского мастера тут повлияли европейцы, крестоносцы.

К сожалению, каталог к выставке еще не готов, пояснения к ней и экспонатам короткие и не всегда помогают разобраться в увиденном. «Выставка позволяет оценить совершенство работы мастеров» – тут с написанным музеем не поспоришь, а вот с тем, что «выставка дает представление о различных периодах византийского искусства и разных культурных центрах», согласиться трудно – ни о периодах, ни о школах ничего зрителям не рассказано.

«Шедевры Византии» показывают рядом с залами древнерусской живописи постоянной экспозиции. И там есть шедевры посильнее привезенных византийских, но некорректно сравнивать самое лучшее, что есть в национальном музее, с привезенным в него на выставку в рамках года России и Греции.

До 9 апреля