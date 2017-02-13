Казанский «Прометей» занялся мультимедийным искусством в 60-х годах.

Выставка «Прометей. Демоверсия: эксперимент обещает стать искусством» рассказывает о деятельности специального конструкторского бюро «Прометей» при факультете радиотехники Казанского авиационного института. Одного из главных героев советской культуры 60-х, когда физики писались через дефис с лириками и верилось в научное постижение искусства с последующим его прогнозированием и конструированием.

Именно там зародились советский светодизайн и видеоарт. Новые формы искусства появились на чистом энтузиазме молодых научных сотрудников, решивших исполнить симфоническую поэму Александра Скрябина «Прометей» со световой партией. Для чего был сконструирован специальный аппарат. В 90-е годы СКБ превратилось в НИИ технической эстетики и до сих пор занимается светомузыкальными программами, видеоартом и производит соответствующую аппаратуру.

Художественную и техническую продукцию «Прометея» разных лет можно увидеть на выставке, организованной объединением Department of Research Arts и галереей «Триумф» в выставочном зале «НИИ Alpbau», превращенном в подобие советской научной конторы с помощью занозистых письменных столов и жухлых комнатных цветов. Выставка начинается с одного из самых характерных и символичных произведений – детской коляски, в которой лежит телевизор с изображением плачущего младенца. Его придумал Булат Галеев, лидер и идеолог «Прометея» на протяжении полувека. В записи одной из телепередач он рассказывает уже в 90-х, как был на фестивале видеоарта в Дессау, как там было скучно и приземленно, и наизусть читает стихотворение Андрея Вознесенского об аэропорте, «реторте неона, апостоле небесных ворот». Романтический напор ему ближе принципиально непафосного западного искусства. Зато в видеопрограммах того времени «Прометея» все серьезно: «Космический одуванчик» – это «слайд – музыкальная композиция из 12 осциллограмм, электронная интерпретация концепций Канта и Гегеля».

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Герои фильма о «Прометее» 1965 г. «Эксперимент обещает стать искусством» говорят, что им обязательно надо «отойти от самодеятельности как технической, так и научной». И хотя Булат Галеев стал доктором философских наук и его произведения демонстрируются по сей день на международных художественных выставках и СКБ-НИИ осуществило множество ярких оформительских световых проектов, есть в их работах что-то притягательно самодеятельное, задушевное, как и в авторской песне, исполняемой под гитару известным ученым.

До 26 февраля