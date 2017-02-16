Спорт

Российские легкоатлеты должны вернуть 23 олимпийские медали

К такому решению пришла дисциплинарная комиссия МОК по итогам перепроверки допинг-проб
МОК постановила, что нарушители должны сдать олимпийские медали и другую атрибутику, завоеванные на Олимпиадах 2008 г. и 2012 г.
МОК постановила, что нарушители должны сдать олимпийские медали и другую атрибутику, завоеванные на Олимпиадах 2008 г. и 2012 г.
Mel Evans / AP

По итогам перепроверки допинг-проб, взятых перед Олимпийскими играми в Пекине (2008 г.) и Лондоне (2012 г.), 19 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) постановила, что нарушители должны сдать олимпийские медали и другую атрибутику, завоеванные на Олимпиадах 2008 г. и 2012 г. Возврату также подлежат медали, завоеванные в командных эстафетах, в которых принимали участие уличенные в допинге спортсмены. В общей сложности должны быть возвращены 23 медали, из них 11 завоеваны в эстафетах.

Владимир Казарин (справа) не является единственным отстраненным тренером, который продолжает работать со спортсменами
Новым обвиняемым в фильме ARD стал тренер Казарин
Отстраненный тренер продолжает давать легкоатлетам рекомендации, утверждается в немецкой ленте

По данным ВФЛА, сейчас только Антон Кокорин, участник мужской эстафеты 4х400 м на Олимпиаде-2008, сдал медаль и диплом. При этом сам Кокорин не нарушал антидопинговых правил, он был в команде с Денисом Алексеевым, чья допинг-проба дала положительный результат. Кокорин вернул олимпийскую награду еще в декабре 2016 г. ВФЛА призывает остальных спортсменов, которые обязаны сдать медали, последовать его примеру.

Напомним, скандал в российской легкой атлетике начался после того, как немецкий телеканал ARD в декабре 2014 г. выпустил первый фильм о допинге. Главными информаторами в нем стали российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. Авторы фильма утверждали, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 г. рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 г. пожизненно отстранить некоторых российских легкоатлетов и тренеров. Позже Меж­ду­на­род­ная ассоциация лег­ко­ат­ле­ти­чес­ких федераций (IAAF) направила допинговые дела на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В январе 2017 г. ARD выпустил новый фильм о допинге в российской легкой атлетике. В 10-минутном видео утверждается, что тренер по легкой атлетике Владимир Казарин, отстраненный IAAF от спортивной деятельности, до сих пор продолжает работать со спортсменами. Главным информатором выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

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