Новым обвиняемым в фильме ARD стал тренер Казарин

Единственным новым обвиняемым в новом фильме о допинге в российском спорте, вышедшем в воскресенье вечером на немецком телеканале ARD, стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин. Ранее он был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) от работы со спортсменами.

В общей сложности длительность фильма, автором которого является немецкий журналист Хайо Зеппельт, составляет около 10 минут. В фильме демонстируется встреча в Алма-Ате журналиста с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, ставшим информатором телеканала.

По словам Дмитриева, отстраненный тренер до сих пор продолжает работать, в частности, он видел его на сборах в Киргизии и Челябинске. При этом, утверждает Дмитриев, Казарин зарабатывает «очень хорошие деньги».

В качестве подтверждения своих слов легкоатлет представил видеоматериалы, на которых видно, как Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам - бегунье на 800 м Наталье Даниловой и бегуну на 400 м Артему Денмухаметову, находясь в закрытом легкоатлетическом зале. Дмитриев уточнил, что запись была произведена в Челябинске 12 января.

При этом, добавил Дмитриев, Казарин не является единственным отстраненным тренером, который продолжает работать со спортсменами, но он отказался называть дополнительные фамилии.

«Они, безусловно, работают с допингом, они не могут тренироваться без допинга. Казарин не самая крупная рыба. Тренеры, которые совершенно безнаказанно работали с допингом, всё еще продолжают работать, как и спортсмены», - цитата Дмитриева по «Чемпионат.com».

Генеральный директор IAAF Оливье Жера, чей комментарий также приводит ARD, заявил, что «если на видео действительно присутствует отстраненный тренер, то ВФЛА не выполняет условий по восстановлению». Он добавил, что вопрос Казарина будет одним из основных для рабочей группы IAAF, которая прибудет в Москву в понедельник, 23 января.

Как отмечает ТАСС, в новой серии фильма телеканала с отсылкой к прошлым фильмам ARD фигурировали имена Владимира Мохнева, который по решению IAAF должен быть пожизненно отстранен от работы в спорте, и Юрия Гордеева, отстраненного от тренерской деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Между тем президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин уже заявил, что организация готова представить IAAF доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях.

«Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет», - приводит его слова ТАСС.

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Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 г. рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 г. пожизненно отстранить некоторых российских легкоатлеток, а также тренеров, среди которых значился и Казарин. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано, напоминает «Р-спорт».

В декабре 2014 г. телеканал ARD выпустил первый фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли информаторов в нем выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. Как утверждали авторы фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров.