Героем нового фильма ARD стал российский бегун Дмитриев

Российский бегун, победитель командного ЧР в беге на 1500 м 2015 г. Андрей Дмитриев помог немецкому журналисту Хайо Зеппельту снять новый фильм о допинге в российском спорте.

«Да, я действительно сделал фильм с Хайо Зеппельтом. Он выйдет предположительно 21-го января. Я не считаю (информаторов WADA) Степановых предателями. Я считаю, что они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга лёгкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всём мире», - цитирует спортсмена «Интерфакс» со ссылкой на портал skirun.ru.

«Интервью состоялось по инициативе немецкой стороны. Я долго думал, но всё-таки согласился. Прошло оно в городе Алматы. Фильм будет очень невесёлым для нас», - добавил он.

Дмитриев высказал мнение, что «в сборной действительно есть чистые спортсмены и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена».

«Мы все будем очень рады видеть Сергея Шубенкова и Машу Кучину на зарубежных соревнованиях», - отметил он.

По информации Дмитриева, единственная российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина, допущенная до участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, несправедливо получила такой шанс.

Ранее Зеппельт в Twitter сообщил, что новый фильм о допинге в спорте выйдет 22 января.