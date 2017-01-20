Телеканал ARD анонсировал выход нового фильма о допинге

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил о выходе на телеканале ARD нового фильма о допинге в спорте. Об этом он написал в пятницу, 20 января, в своем микроблоге в Twitter.

По словам Зеппельта, фильм выйдет на немецком канале в воскресенье, 22 января. Журналист не стал вдаваться в подробности, о ком именно из спортсменов или тренеров пойдет речь в картине.

Посвященный допингу в России фильм ARD, автором которого также стал Зеппельт, вышел в эфир в 2014 г. Появление документальной ленты подтолкнуло Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провести собственное расследование. После обвинений WADA в нарушениях антидопинговых правил Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила российских легкоатлетов от летних Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро.