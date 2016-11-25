Российских легкоатлетов подозревают во взятках IAAF за сокрытие допинг-проб - СМИ

Немецкий телеканал ARD и французская газета Le Monde выступили с утверждениями о том, что шестеро российских атлетов, специализировавшиеся на спортивной ходьбе, платили сотни тысяч евро прежнему руководству Международной легкоатлетической ассоциации (IAAF), чтобы им помогали скрывать допинг-пробы.

СМИ ссылаются на материалы французской прокуратуры, которая якобы уже в течение года расследует коррупцию в IAAF.

ARD опубликовал фотографию документа, в котором упомянуты российские легкоатлеты Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин, Лилия Шобухова, Сергей Кирдяпкин и Юлия Зарипова. Напротив каждого имени указаны суммы от 300 до 700 000 евро. По утверждению немецких журналистов, одним из которых является автор фильма о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт, эти суммы могли выплачиваться в качестве взяток в 2011 году.

По данным Le Monde, сначала в поле зрения Всемирного антидопингового агентства (WADA) попала Шобухова, которую дисквалифицировали в 2014 г. несмотря на якобы выплаченные через экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алексея Мельникова 450 000 евро. Затем стало известно о подозрительных пробах других российских атлетов. ARD cсообщает, что после получения взяток представители IAAF игнорировали положительные пробы российских спортсменов.

Нынешний президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил в пятницу «Интерфаксу», что французская прокуратура не связывалась с ВФЛА по данному вопросу. «Я слышал об этой теме. Не знаю, откуда у ходоков такие деньги. Им надо всю жизнь все выигрывать, чтобы собрать эти суммы. Вопрос: ради чего это было делать?» - сказал Шляхтин.

Он пояснил, что призовые спортсменов позволяют иметь подобные суммы лишь гипотетически и не покроют размеры якобы выплаченных взяток. «Премиальные за чемпионат мира - 100 000 евро, за чемпионат Европы - 50 000. Во-первых, выиграть надо еще, потом получить эти деньги, добавить и отдать. Поэтому у меня и возникает такой вопрос», - сказал президент ВФЛА.