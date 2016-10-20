Владимир Путин дал асимметричный ответ на допинг-скандал

Владимир Путин поддержал предложения премьера Дмитрия Медведева о создании в правительстве должности девятого вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, и о назначении на этот пост Виталия Мутко. Решение позволит «оптимизировать управление» спортом в России, обосновал Медведев. А спортивный бэкграунд нового министра спорта Павла Колобкова (олимпийский чемпион по фехтованию, с 2010 г. работал заместителем Мутко) поможет ему в текущей работе и в контактах с международными спортивными организациями, выразил надежду Путин. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах тоже является олимпийским чемпионом по фехтованию.

Мутко, работавший в первой половине 1990-х гг. вместе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга (курировал социальные вопросы), в 1997–2003 гг. был президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». После этого его карьера развивалась одновременно по спортивной и политической линии: он возглавлял Российскую футбольную премьер-лигу и Российский футбольный союз, а параллельно был сначала представителем правительства Петербурга в Совете Федерации, а затем и министром спорта (с 2008 г.). В этом году Мутко стал одним из фигурантов громкого допингового скандала, результатом которого стало отстранение нескольких десятков российских спортсменов от участия в Олимпиаде и всей российской сборной – от Паралимпийских игр в Бразилии. Тем не менее спустя всего пару месяцев Мутко получил новое назначение с расширением прежних полномочий: в качестве вице-премьера он будет курировать не одно, а сразу три направления, а совокупные расходы федерального бюджета на госпрограммы по развитию туризма, физкультуры и спорта на 2017–2019 гг. оцениваются в сумму порядка 400 млрд руб.

Из Кремля в Думу Начальник управления внутренней политики Кремля Татьяна Воронова возглавит аппарат Госдумы. В среду думский комитет по регламенту одобрил ее назначение на этот пост.

Назначение Мутко вице-премьером должно продемонстрировать, что «злостные инсинуации из-за рубежа эффекта не имеют», что им в Кремле довольны и что новая должность – это повышение, считает политолог Евгений Минченко. Об этом, по его мнению, свидетельствует и то, что на пост министра «поставили человека Мутко». «От истории с допинговым скандалом Мутко отбился, впереди у него большой проект – чемпионат мира по футболу, что в том числе подразумевает и серьезные бюджеты на строительство спортивных объектов, многие из которых находятся в сфере влияния крупных бизнесменов. Думаю, это важная позиция», – говорит Минченко, признавая, впрочем, что многим своим взлетам в карьере Мутко обязан тому, что работал в мэрии Петербурга вместе с Путиным.

Решение о назначении Мутко вице-премьером может быть имиджевым, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Мутко вызывает раздражение и у внешней, и у внутренней аудитории? Тогда вот получите: формальное повышение, несущее месседж, что на самом деле он работал хорошо». Удалить Мутко с политического олимпа невозможно просто так, продолжает Колесников, он работал в мэрии Петербурга, курировал Олимпиаду, которая была очень важна лично для Путина, в том числе в имиджевом плане, президент к нему «относится по-своему тепло». Именно поэтому Мутко пережил и допинговый скандал, а в ответ «подсмеивавшимся над ним в кулуарах президент похвалил его за старание в изучении английского и подарил разговорник», напоминает эксперт. С другой стороны, формальное повышение до вице-премьера вполне может оказаться и движением в сторону почетной пенсии, оговаривается Колесников. Таких примеров немало: можно вспомнить, в частности, назначение в 2011 г. бывшего главного кремлевского куратора внутренней политики Владислава Суркова вице-премьером, курировавшим инновации («то, что главному начальнику совсем не интересно»), или сохранение за Анатолием Чубайсом в 1997 г. поста вице-премьера, но со снятием его с поста министра финансов, резюмирует эксперт.

В подготовке статьи участвовала Александра Прокопенко