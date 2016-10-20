Власть
Статья опубликована в № 4186 от 20.10.2016 под заголовком: Отставка повышением

Владимир Путин дал асимметричный ответ на допинг-скандал

Виталий Мутко назначен вице-премьером с расширенными полномочиями
Обвинения Запада помогли Виталию Мутко пойти на повышение
Обвинения Запада помогли Виталию Мутко пойти на повышение
Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин поддержал предложения премьера Дмитрия Медведева о создании в правительстве должности девятого вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, и о назначении на этот пост Виталия Мутко. Решение позволит «оптимизировать управление» спортом в России, обосновал Медведев. А спортивный бэкграунд нового министра спорта Павла Колобкова (олимпийский чемпион по фехтованию, с 2010 г. работал заместителем Мутко) поможет ему в текущей работе и в контактах с международными спортивными организациями, выразил надежду Путин. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах тоже является олимпийским чемпионом по фехтованию.

Мутко, работавший в первой половине 1990-х гг. вместе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга (курировал социальные вопросы), в 1997–2003 гг. был президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». После этого его карьера развивалась одновременно по спортивной и политической линии: он возглавлял Российскую футбольную премьер-лигу и Российский футбольный союз, а параллельно был сначала представителем правительства Петербурга в Совете Федерации, а затем и министром спорта (с 2008 г.). В этом году Мутко стал одним из фигурантов громкого допингового скандала, результатом которого стало отстранение нескольких десятков российских спортсменов от участия в Олимпиаде и всей российской сборной – от Паралимпийских игр в Бразилии. Тем не менее спустя всего пару месяцев Мутко получил новое назначение с расширением прежних полномочий: в качестве вице-премьера он будет курировать не одно, а сразу три направления, а совокупные расходы федерального бюджета на госпрограммы по развитию туризма, физкультуры и спорта на 2017–2019 гг. оцениваются в сумму порядка 400 млрд руб.

Из Кремля в Думу

Начальник управления внутренней политики Кремля Татьяна Воронова возглавит аппарат Госдумы. В среду думский комитет по регламенту одобрил ее назначение на этот пост.

Назначение Мутко вице-премьером должно продемонстрировать, что «злостные инсинуации из-за рубежа эффекта не имеют», что им в Кремле довольны и что новая должность – это повышение, считает политолог Евгений Минченко. Об этом, по его мнению, свидетельствует и то, что на пост министра «поставили человека Мутко». «От истории с допинговым скандалом Мутко отбился, впереди у него большой проект – чемпионат мира по футболу, что в том числе подразумевает и серьезные бюджеты на строительство спортивных объектов, многие из которых находятся в сфере влияния крупных бизнесменов. Думаю, это важная позиция», – говорит Минченко, признавая, впрочем, что многим своим взлетам в карьере Мутко обязан тому, что работал в мэрии Петербурга вместе с Путиным.

Новая спортивная вертикаль
Бюрократические причины реформы бюрократии

Решение о назначении Мутко вице-премьером может быть имиджевым, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Мутко вызывает раздражение и у внешней, и у внутренней аудитории? Тогда вот получите: формальное повышение, несущее месседж, что на самом деле он работал хорошо». Удалить Мутко с политического олимпа невозможно просто так, продолжает Колесников, он работал в мэрии Петербурга, курировал Олимпиаду, которая была очень важна лично для Путина, в том числе в имиджевом плане, президент к нему «относится по-своему тепло». Именно поэтому Мутко пережил и допинговый скандал, а в ответ «подсмеивавшимся над ним в кулуарах президент похвалил его за старание в изучении английского и подарил разговорник», напоминает эксперт. С другой стороны, формальное повышение до вице-премьера вполне может оказаться и движением в сторону почетной пенсии, оговаривается Колесников. Таких примеров немало: можно вспомнить, в частности, назначение в 2011 г. бывшего главного кремлевского куратора внутренней политики Владислава Суркова вице-премьером, курировавшим инновации («то, что главному начальнику совсем не интересно»), или сохранение за Анатолием Чубайсом в 1997 г. поста вице-премьера, но со снятием его с поста министра финансов, резюмирует эксперт.

В подготовке статьи участвовала Александра Прокопенко

Preloader gallery
«Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро», - прокомментировал Мутко в мае 2015 г. коррупционный скандал в FIFA (справа на фото - бывший руководитель FIFA Йозеф Блаттер)
Vladimir Rodionov / AP / RIA-Novosti
«Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро», - прокомментировал Мутко в мае 2015 г. коррупционный скандал в FIFA (справа на фото - бывший руководитель FIFA Йозеф Блаттер)
1/10
«Будем ли во Франции? Слушайте, ну а как иначе? Без нас это будет не чемпионат Европы», - сказал Мутко после победы российской сборной над командой Швеции в отборе на Евро-2016
А. Гордеев / Ведомости
«Будем ли во Франции? Слушайте, ну а как иначе? Без нас это будет не чемпионат Европы», - сказал Мутко после победы российской сборной над командой Швеции в отборе на Евро-2016
2/10
«Я - чудик. Всегда беру все на себя... Кроме побед. Допинг - это я виноват. Ванкувер - это я. Но как я мог повлиять на Фурсенко с его кодексами чести? Или на Толстых, которого вы все знаете. Стенограммы исполкома расходились как пирожки. «Мать-перемать». Но сегодня мы консолидировали усилия всех субъектов футбола. Проблемы есть, но мы движемся вперед», - заявил Мутко на конференции РФС в сентябре 2016 г.
Ведомости
«Я - чудик. Всегда беру все на себя... Кроме побед. Допинг - это я виноват. Ванкувер - это я. Но как я мог повлиять на Фурсенко с его кодексами чести? Или на Толстых, которого вы все знаете. Стенограммы исполкома расходились как пирожки. «Мать-перемать». Но сегодня мы консолидировали усилия всех субъектов футбола. Проблемы есть, но мы движемся вперед», - заявил Мутко на конференции РФС в сентябре 2016 г.
3/10
«Не успел прийти – олимпийский Ванкувер. Думал тогда, что меня расстреляют! Все считали, что я виноват. И демографию в стране я ухудшил, и за 15 лет развалил весь спорт и систему подготовки, и не строилось в стране ничего из-за меня. Такое было ощущение», – сказал Мутко в октябре 2011 г.
А. Махонин / Ведомости
«Не успел прийти – олимпийский Ванкувер. Думал тогда, что меня расстреляют! Все считали, что я виноват. И демографию в стране я ухудшил, и за 15 лет развалил весь спорт и систему подготовки, и не строилось в стране ничего из-за меня. Такое было ощущение», – сказал Мутко в октябре 2011 г.
4/10
«В Ванкувере у нас их, напомню, было три (золотые медали. - "Ведомости"). Сейчас будет намного больше. Но вот точное количество назвать пока не решусь. Хотя с мыслями об этих медалях я давно засыпаю и просыпаюсь», – говорил Мутко за несколько недель до старта Олимпиады в Сочи. «Ясно, что меня все тычут в медальное табло», – констатировал он тогда
Pavel Golovkin / AP
«В Ванкувере у нас их, напомню, было три (золотые медали. - "Ведомости"). Сейчас будет намного больше. Но вот точное количество назвать пока не решусь. Хотя с мыслями об этих медалях я давно засыпаю и просыпаюсь», – говорил Мутко за несколько недель до старта Олимпиады в Сочи. «Ясно, что меня все тычут в медальное табло», – констатировал он тогда
5/10
«Наша сила в том, что мы хотим этого чемпионата мира, что мы едины. В России футбол очень любят. Люди надеются на чудо – вот как жахнем всех в 2018 г.! Экскьюзь ми», - заявил Мутко на пресс-конференции оргкомитета чемпионата мира 2018 г. в июне 2015 г.
Jae C. Hong / AP
«Наша сила в том, что мы хотим этого чемпионата мира, что мы едины. В России футбол очень любят. Люди надеются на чудо – вот как жахнем всех в 2018 г.! Экскьюзь ми», - заявил Мутко на пресс-конференции оргкомитета чемпионата мира 2018 г. в июне 2015 г.
6/10
«Всё ли выплатили Капелло? Капелло всё свое получил. Чтоб я так жил!» - ответил Мутко на соответствующий вопрос журналистов перед чемпионатом Европы-2016 (справа на фото - бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло)
Владимир Песня / РИА Новости
«Всё ли выплатили Капелло? Капелло всё свое получил. Чтоб я так жил!» - ответил Мутко на соответствующий вопрос журналистов перед чемпионатом Европы-2016 (справа на фото - бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло)
7/10
«Лет ми спик фром май харт, ин инглиш», – сказал Мутко в декабре 2010 г. в Цюрихе на заседании исполнительного комитета FIFA. Эта фраза была встречена аплодисментами
А. Гордеев / Ведомости
«Лет ми спик фром май харт, ин инглиш», – сказал Мутко в декабре 2010 г. в Цюрихе на заседании исполнительного комитета FIFA. Эта фраза была встречена аплодисментами
8/10
«Когда я не был министром спорта, люди, которые возглавляли спорт, они ко мне приходили и говорили: «Полное «гэ» вот здесь, а здесь – «пэ», а вот здесь – «жэ». И всё было нормально. Сейчас ко мне всё липнет: и «гэ», и «пэ», и «жэ», - так Мутко в июне 2015 г. прокомментировал возможность возглавить РФС. «Футбол потребует огромного времени в силу того, что он у нас запущен. Но сейчас, конечно, я окажу помощь, чтобы футбол окончательно не рухнул», - говорил на той же пресс-конференции министр
М. Стулов / Ведомости
«Когда я не был министром спорта, люди, которые возглавляли спорт, они ко мне приходили и говорили: «Полное «гэ» вот здесь, а здесь – «пэ», а вот здесь – «жэ». И всё было нормально. Сейчас ко мне всё липнет: и «гэ», и «пэ», и «жэ», - так Мутко в июне 2015 г. прокомментировал возможность возглавить РФС.
«Футбол потребует огромного времени в силу того, что он у нас запущен. Но сейчас, конечно, я окажу помощь, чтобы футбол окончательно не рухнул», - говорил на той же пресс-конференции министр
9/10
«Керлинг в Ванкувере провели натурально в амбаре. Главное, чтобы лед был хороший, а так - завесили помещение простынями и нормально. Простыни только были другого цвета, перекрашенные. Ну, как у нас Чебурашка: сначала был белый и красный, а теперь синий», - сказал Мутко во время расширенного заседания президиума коллегии Минспорттуризма России в марте 2010 г.
Интерпресс / PhotoXPress
«Керлинг в Ванкувере провели натурально в амбаре. Главное, чтобы лед был хороший, а так - завесили помещение простынями и нормально. Простыни только были другого цвета, перекрашенные. Ну, как у нас Чебурашка: сначала был белый и красный, а теперь синий», - сказал Мутко во время расширенного заседания президиума коллегии Минспорттуризма России в марте 2010 г.
10/10
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике