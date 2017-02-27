В арт-парке Никола-Ленивец отметили Масленицу

Новый объект Николая Полисского – 20-метровая восьмигранная деревянная башня, обложенная рулонами сена. Она могла бы органично вписаться в пейзажи деревни Никола-Ленивец и окрестностей, поскольку продолжает начатую 10 лет назад магистральную тему творчества художника – возведение из простых природных материалов объектов классических архитектурных форм и реплик на знаменитые постройки (на сайте арт-парка Никола-Ленивец их смешно называют «бренды мировой архитектуры»). Так, пирамидальная башня могла визуально перекликаться с триумфальной аркой из деревянных брусков, плетеного «Бобура» или «Ротонды» из дверей архитектора Александра Бродского.

Но это произведение было создано для разрушения – его поджог стал главным событием масленичного празднования, ради которого и стоило ехать по очень русской, т. е. дырявой сразу после ремонта, дороге много километров. Поесть блинов и поучаствовать в конкурсах можно и не отходя от Кремля.

На вопрос о смысле и сути своего нового произведения Полисский отвечал не так складно, как обычно, видимо волновался, как загорится. Сказал что-то про пирамиду власти и фараонов, что огонь должен вырваться из центра, а потом охватить все, что сено это к использованию по сельхозназначению непригодно. Сразу захотелось назвать сооружение Башней перестройки, из центра которой, как из политбюро, вдруг вырвался очистительный огонь перемен, сожравший источник своего появления.

Но когда берешь в соавторы природу, не все идет по плану. Поджогом традиционно руководил перформер Герман Виноградов, на этот раз больше похожий на заморского волшебника, чем на дикого шамана. Когда под соответствующие моменту грозные звуки (импровизация гитариста Павла Додонова) башню подожгли, она страшно задымила, что гнусный Змей Горыныч. Но потом чудесным образом пламя заглушило дым, объект запылал и горел долго, постепенно теряя декор из сена, выказывая деревянную арматуру. Все это свершилось по велению природы – ветер стих, метель успокоилась, на небе блеснуло закатное солнце. Так проводили зиму, ритуально сожгли свои грехи и потешили внутреннего пиромана многочисленные зрители.