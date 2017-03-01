На Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи возобладала эстетика осторожности

Полторы фестивальных недели Юрий Башмет улыбался гостям всероссийской здравницы с билбордов, оформленных в трехцветной гамме государственного флага. Для юбилейного – десятого – форума не убеленный сединами мэтр альта напридумывал нестрогих программ, где одним героям музыкальных хрестоматий он устроил вполне приличный курорт, а других экстремально испытал на новой трассе. Начинаясь где-то в области театра, оперы и балета, она неожиданно выводила к подзабытому жанру литературной композиции с элементами видеоарта, мультипликации и кино. Приходя в Зимний театр Сочи как в гости к Аполлону, после увиденного публика нередко впадала в эйфорию курортного романа с телезвездой.

Ситуация, начатая Константином Хабенским в роли моногероя постановки «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца», перекинулась к «Фантастической Кармен» на музыку оперы Жоржа Бизе и балета Родиона Щедрина. Блеснул дуэт Евгения Стычкина в роли психиатра и Михаила Трухина: в Сочи звезда бандитского сериала «Улицы разбитых фонарей» выступил в роли попавшего в лечебницу Хозе. На таком фоне любовный треугольник, станцованный солистами Большого театра Екатериной Шипулиной, Александром Волчковым и Русланом Скворцовым, побледнел. Долю внимания у душевно надломленного несчастливца отыграл прекрасный тенор Олег Долгов. Этому прошлогоднему спектаклю режиссера Павла Сафонова удачно отозвалась нынешняя премьера «Евгения Онегина». Восстанавливая авторское право, похищенное Чайковским у Пушкина, режиссер Илья Ильин поделил внимание публики между поющими, как в настоящей опере, солистами – это особенно хорошо получалось у Андрея Жилиховского (Онегин) и Сергея Романовского (Ленский) – и читающими, как в школе по ролям, Антоном Шагиным и Светланой Ивановой. Скромное, советского кроя платье с белым воротничком очень подошло ее Татьяне.

Гостевому сегменту экзотику обеспечил Китайский оркестр Тайваня, сыгравший, помимо прочего, Тан Дуня – Концерт для пипы с оркестром и музыку к фильму «Крадущийся тигр, притаившийся дракон». Два балетных деликатеса в один вечер экономно совместили современную хореографию «Тристана и Изольды» Джорджо Манчини, доставленных из Парижской оперы Доротеей Жильбер и Жереми-лу Кером, и современный танец в исполнении труппы Imperfect из Италии. Всемерную отзывчивость Юрия Башмета охарактеризовало совместное выступление его оркестра «Новая Россия» с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы». А всемирную отзывчивость – жаркий джазовый вечер трубача, шоумена и, судя по всему, прекрасного человека Артуро Сандоваля, которого на заре карьеры поцеловал в темечко сам Дизи Гиллеспи.

Расходящимися от олимпа кругами на фестивале искусств функционировали сразу три академии: вокальная, композиторская и инструментальная. Каждая отчитывалась перед публикой в Органном зале, выйдя откуда на улицу можно услышать один только Полонез Огиньского. Аншлаг собрал гала-концерт вокалистов: 12 молодых певцов и певиц не робели даже в присутствии легендарного тенора Нила Шикоффа, который впервые побывал в Сочи с мастер-классом. На конкурсе композиторов у восьми участников выиграл москвич Денис Хоров: за свой Фортепианный квинтет при неприсужденном первом он получил второе место. Третью премию поделили Дарья Славникова за нежный, мастеровитый фортепианный квартет и Алексей Попков, автор квинтета для фортепиано и струнных.

Конкурс композиторов был нетривиально посвящен Стравинскому и Гилельсу одновременно, о чем молодые авторы узнали чуть ли не по прибытии в Сочи. В отличие от них члену жюри конкурса японскому композитору Ацухико Гондаи повезло: он знал, для кого пишет свой Концерт для альта с оркестром. В последний фестивальный день эту студеную музыку, где «Зима» из «Времен года» Вивальди легко узнается даже под громами и молниями Альтового концерта Губайдулиной, Всероссийский юношеский оркестр под управлением Клаудио Ванделли играл с самим Юрием Башметом. Из трех мировых фестивальных премьер это была, похоже, лучшая.

Сочи