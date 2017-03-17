Александр Бродский показал новую работу

Новая инсталляция Александра Бродского «Чайка-ласточка» представляет собой «потайную» (так ее называет автор) комнату в новом ресторане «ПроливProliv». Интерьер самого заведения являет собой щеголевато законсервированный руинированный полуподвал в центре Москвы. Но даже тех, кто естественно воспринимает демонстративную антибуржуазность основного пространства, спрятанная за ним «Чайка-ласточка» способна шокировать.

Хотя от Бродского ничего иного, кроме нежнейшей эстетизации предельной обшарпанности, и ожидать было невозможно. Много лет он создает свои объекты и инсталляции из строительного мусора. И в отличие от архитекторов, начинавших с демонстративной оппозиции буржуазному вкусу и показному богатству (Фрэнк Гери, например, собрал свой первый дом из фанеры) и кончивших хайтековскими пирамидами, Бродский от помоечных материалов не отказывается. Многие годы он использует развалившиеся двери и отслужившие оконные рамы как художественный материал, любит все бывшее в употреблении, страшится модного глянца. Одна из его выставок называлась «Футурофобия» и говорила именно о боязни будущего.

«Чайкой-ласточкой», объясняет Бродский, в его студенческой компании называли самые затрапезные забегаловки. Собственно, то место счастья дружеского общения и воспроизведено в потайной комнате, обитой дверями с рассыпавшейся от старости краской нежных пастельных цветов – голубого и розового, когда-то бывших дерзко синим и красным. Словно бодрая 40 лет назад распивочная в столичном центре сама собой постарела. И немножко выжила из ума – о чем свидетельствует идеально кичевый светильник-попугай. Постареть и естественно помереть ей не дали еще в перестроечные годы.

Возможно, интеллигентным эстетам старшего поколения «Чайка-ласточка» будет навевать чудные воспоминания облупившейся в форме облака штукатуркой. Но люди, начавшие взрослеть в питейных заведениях следующих поколений, воспримут интерьер в стиле русского бедного как остроумную шутку. Словно на распухшей от омолаживающих инъекций старческой физиономии изобразили морщины. Чтобы сохранить приличие, обозначить уважение к возрасту и естественному течению жизни.