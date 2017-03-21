В североамериканском прокате по итогам прошедшего уикенда сенсационно лидирует фильм студии Disney «Красавица и чудовище»

Переделка классического мультфильма 1991 г. с живыми актерами (Эммой Уотсон, Дэном Стивенсом и проч.) собрала в североамериканском прокате $170 млн. При бюджете в $160 млн. Она побила результат прошлогоднего мартовского рекордсмена – «Бэтмена против Супермена». Никто – ни аналитики, ни студия Walt Disney – не ожидал подобного (ожидали победы, но все-таки не такого триумфа, у всех аналитиков речь шла о $120 млн). Издание Variety приводит слова Джеффа Бока, аналитика из Exhibitor Relations: «Не знаю, продали ли они душу дьяволу, но прямо сейчас они (Disney. – «Ведомости») стали самой мощной империей в кинобизнесе. Ты дергаешь головой, ты вращаешь глазами – но ты видишь, что прямо сейчас они не совершают ни одного, ни единого неверного шага, и все остальные студии при их виде просто исходят слюной».

Конечно, триумф «Красавицы», очень симпатичного фильма Билла Кондона, был предсказуем – это фильм мечты для всех девочек любого возраста, живущих на планете. Он был очень успешен не только в США, но и в других странах – $44,8 млн в Китае, $11,9 млн в Корее, $10,7 млн в Германии, $7,6 млн в Италии. И даже в России этот фильм собрал значительные деньги, несмотря на вопли одного депутата, протестующего против сцены, в которой второплановый персонаж якобы пропагандирует гомосексуализм.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»

По данным boxofficemojo.com