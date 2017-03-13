«Gucci нужно снова сделать иконой моды»

Рост генерального директора Gucci Марко Бицарри – два метра. 54-летний менеджер регулярно играет в футбол, четыре раза в неделю совершает часовые пробежки, а в молодости получил черный пояс по карате. Как он признавался в разговоре с журналом Australian Financial Review, его тело само по себе неплохой «инструмент лидерства»: «По крайней мере поначалу люди слушают вас, потому что чисто физически вы их подавляете». У Бицарри репутация быстрого и решительного человека, продолжает газета: «Я очень, очень нетерпелив. Я люблю людей, принимающих решения. Я не люблю людей, слишком долго размышляющих».

Лоферы за $1000 В числе хитов, выпущенных Алессандро Микеле в первый год работы, кожаные лоферы на меху кенгуру с золотой пряжкой без задника. Бицарри рассказывал, что их превращение в хит продаж стало для него огромной неожиданностью. Лоферы выпускались и для мужчин, и для женщин и стоили от $885 до $1095 соответственно. Бутики признавались WSJ: спрос так велик, что за несколько недель им уже четвертый раз приходится заказывать новые поставки. Лоферы напоминают мокасины, но отличаются от них рядом деталей, в том числе жесткой подошвой и широким каблуком.

Все эти качества очень ему кстати на нынешнем посту. В декабре 2014 г., рассказывает FT, Бицарри и Франсуа-Анри Пино, сын создателя холдинга Kering (владеющего Gucci и рядом других люксовых марок), встретились в гонконгском отеле, чтобы обсудить перемены в руководстве Gucci – компании с 96-летней историей и крупнейшего бренда Kering. Бицарри предложили стать гендиректором уже с 1 января.

Двойной ренессанс

«Не так уж часто креативного и генерального директора меняют одновременно», – вспоминал Бицарри в разговоре с агентством Interbrand о своем предшественнике, Патрицио ди Марко. К тому времени у Gucci уже второй год падали продажи, что послужило причиной ухода сразу и ди Марко, и его возлюбленной, креативного директора Gucci Фриды Джаннини. Официально пара поженилась уже после увольнения, невеста была одета в Valentino – бренд, контролируемый катарским холдингом Mayhoola for Investments, пишет Australian Financial Review.

Бицарри, подводя итог многолетней работы предшественников для корреспондента FT в своем белоснежном офисе в Милане, заявил, что Gucci «утратил все свое чувство соответствия моде». Ему же, как подшучивает газета, удалось возродить бренд Gucci так, как никому не удавалось со времен прошлого его возрождения. FT намекает на 1990-е гг., когда дизайнер Том Форд превратил производителя кожаных аксессуаров в провокативный бренд, известный по всему миру своими острыми каблуками и рискованной рекламой.

В эпоху между Фордом и Бицарри Gucci стал сильно зависеть от логотипа GG, увлекся производством более дешевых сумок и аксессуаров, открыл слишком много магазинов, стал продавать свои товары в универмагах среднего ценового сегмента вроде Macy’s, отмечает WSJ. В 2014 г. продажи упали на 1,1% до 3,5 млрд евро. Слухи о грядущей отставке ди Марко и Джаннини начали ходить уже в середине 2014 г., тем не менее на интервью с «Ведомостями» в ноябре 2014 г. ди Марко держался бодро: «Kering – публичная группа и потому объявляет результаты своих дочерних компаний в отличие от некоторых наших конкурентов... Да, негативный знак – это негативный знак... Но для меня и моей команды самое важное то, что наши акционеры верят в нашу стратегию».