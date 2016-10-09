Первый матч на стадионе Галицкого закончился для сборной России проигрышем
Игра с командой Коста-Рики прошла на новом стадионе в Краснодаре
Матч Россия - Коста-Рика прошел на новом стадионе футбольного клуба «Краснодар».
По данным организаторов матча первая игра на новом стадионе, построенном в Краснодаре, собрала 34,2 тыс. зрителей.
Новый стадион - домашняя арена ФК «Краснодар», принадлежащего владельцу «Магнита» Сергею Галицкому. Его стоимость превышает 20 млрд руб., заявлял ранее Галицкий в интервью телеканалу «Россия 24»
По данным организаторов матча первая игра на новом стадионе, построенном в Краснодаре, собрала 34,2 тыс. зрителей.
Новый стадион - домашняя арена ФК «Краснодар», принадлежащего владельцу «Магнита» Сергею Галицкому. Его стоимость превышает 20 млрд руб., заявлял ранее Галицкий в интервью телеканалу «Россия 24»
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На 22-й минуте Рэндалл Асофейфа и на 29-й минуте Брайан Руис забили два мяча в ворота сборной России. На 31-й минуте Александр Самедов сократил разрыв в счете, однако на перерыв сборная России ушла, уступая два гола: на последних секундах первого тайма капитан команды Василий Березуцкий, пытаясь прервать прострел с фланга, срезал мяч в свои ворота
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Сборная России по футболу проиграла команде Коста-Рики в товарищеском матче со счетом 3:4.
На фото вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас
На фото вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас
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Второй тайм начался для сборной России намного удачнее, чем первый: на 48-й и 61-й минутах Артем Дзюба (на фото) забил два мяча
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Сборная России выступала в следующем составе: Сослан Джанаев (на фото), Игорь Смольников, Василий Березуцкий (капитан), Илья Кутепов, Сергей Петров, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Олег Шатов (Дмитрий Полоз, 56), Александр Самедов (Магомед Оздоев, 88), Александр Ерохин (Юрий Жирков, 82), Артем Дзюба (Максим Канунников, 89).
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Это поражение стало первым для Станислава Черчесова (на фото) на посту главного тренера сборной России
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