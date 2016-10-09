Первый матч на стадионе Галицкого закончился для сборной России проигрышем

Артем Коротаев / ТАСС

На 22-й минуте Рэндалл Асофейфа и на 29-й минуте Брайан Руис забили два мяча в ворота сборной России. На 31-й минуте Александр Самедов сократил разрыв в счете, однако на перерыв сборная России ушла, уступая два гола: на последних секундах первого тайма капитан команды Василий Березуцкий, пытаясь прервать прострел с фланга, срезал мяч в свои ворота

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