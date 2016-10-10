Памяти Анджея Вайды
Польский режиссер скончался 9 октября в возрасте 90 лет
9 октября в возрасте 90 лет умер польский режиссер Анджей Вайда
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Критики часто называли Вайду «отцом польского кинематографа» и «совестью польского народа», передает ТАСС. На фото: российский президент Дмитрий Медведев вручает режиссеру орден Дружбы во время визита в Польшу, 2010 г.
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В 2006 г. Анджей Вайда получил «Оскара» за вклад в развитие кино
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Вайда снимал картины о войне и делал экранизации классических произведений литературы. На фото: съемки кинофильма «Пан Тадеуш» по поэме Адама Мицкевича «Пан Тадеуш. Когда Наполеон перешёл Неман»
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Среди его известных фильмов – «Катынь» (на фото кадр из фильма), «Канал», «Человек из железа», «Пепел и алмаз», «Корчак»
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Также режиссер ставил театральные спектакли, в том числе «Бесов» в московском «Современнике»
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