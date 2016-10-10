Памяти Анджея Вайды

AP Photo / RIA Novosti / Mikhail Klimentyev

Критики часто называли Вайду «отцом польского кинематографа» и «совестью польского народа», передает ТАСС. На фото: российский президент Дмитрий Медведев вручает режиссеру орден Дружбы во время визита в Польшу, 2010 г.

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