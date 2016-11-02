42 шедевра из Музеев Ватикана в Третьяковской галерее
Что показывают на выставке, все онлайн-билеты на которую уже проданы
В Третьяковской галерее открылась выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», для которой специально привезли 42 картины из Музеев Ватикана, большинство из которых путешествует впервые
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Выставка продлится до 19 февраля 2017 г., но попасть на нее непросто: например, на официальном сайте Третьяковской галереи билетов в продаже уже нет
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Правда, ТАСС со ссылкой на директора галереи Зельфиру Трегулову сообщает, что новая партия билетов поступит в продажу 15 декабря
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Во избежание давки в залах вход будет организован по сеансам - одновременно находиться на выставке смогут максимум 100 человек
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Великая работа «Положение во гроб» Караваджо – смысловой центр выставки
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Куратор выставки Аркадий Ипполитов уверяет, что ни одна картина на выставке не случайна, все они между собой и с Римом связаны
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В первом зале собраны средневековые и ранние ренессансные вещи
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