В Москве открыли памятник Майе Плисецкой
Установка памятника была приурочена ко дню рождения балерины
20 ноября на Большой Дмитровке был открыт памятник прославленной балерине Майе Плисецкой
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На открытии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
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Балетмейстер Андрис Лиепа
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Инициатором создания памятника выступил супруг балерины, композитор Родион Щедрин (слева на первом плане)
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Высота памятника составляет около девяти метров
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Скульптура была создана на внебюджетные средства и стоила более 20 млн руб., сообщали ранее в Министерстве культуры России
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Установка памятника была приурочена ко дню рождения балерины
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Памятник, созданный заслуженным художником России Виктором Митрошиным, изображает танцовщицу в роли Кармен. По замыслу, он создает иллюзию парения скульптуры в воздухе, сообщает «Интерфакс»
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