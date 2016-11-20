Культура

В Москве открыли памятник Майе Плисецкой

Установка памятника была приурочена ко дню рождения балерины
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20 ноября на Большой Дмитровке был открыт памятник прославленной балерине Майе Плисецкой
М. Стулов / Ведомости
20 ноября на Большой Дмитровке был открыт памятник прославленной балерине Майе Плисецкой
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На открытии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
М. Стулов / Ведомости
На открытии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
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Балетмейстер Андрис Лиепа
М. Стулов / Ведомости
Балетмейстер Андрис Лиепа
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Инициатором создания памятника выступил супруг балерины, композитор Родион Щедрин (слева на первом плане)
М. Стулов / Ведомости
Инициатором создания памятника выступил супруг балерины, композитор Родион Щедрин (слева на первом плане)
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Высота памятника составляет около девяти метров
М. Стулов / Ведомости
Высота памятника составляет около девяти метров
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Скульптура была создана на внебюджетные средства и стоила более 20 млн руб., сообщали ранее в Министерстве культуры России
М. Стулов / Ведомости
Скульптура была создана на внебюджетные средства и стоила более 20 млн руб., сообщали ранее в Министерстве культуры России
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Установка памятника была приурочена ко дню рождения балерины
М. Стулов / Ведомости
Установка памятника была приурочена ко дню рождения балерины
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М. Стулов / Ведомости
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Памятник, созданный заслуженным художником России Виктором Митрошиным, изображает танцовщицу в роли Кармен. По замыслу, он создает иллюзию парения скульптуры в воздухе, сообщает «Интерфакс»
М. Стулов / Ведомости
Памятник, созданный заслуженным художником России Виктором Митрошиным, изображает танцовщицу в роли Кармен. По замыслу, он создает иллюзию парения скульптуры в воздухе, сообщает «Интерфакс»
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М. Стулов / Ведомости
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М. Стулов / Ведомости
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М. Стулов / Ведомости
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  • 20 ноября на Большой Дмитровке был открыт памятник прославленной балерине Майе Плисецкой
  • На открытии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
  • Балетмейстер Андрис Лиепа
  • Инициатором создания памятника выступил супруг балерины, композитор Родион Щедрин (слева на первом плане)
  • Высота памятника составляет около девяти метров
  • Скульптура была создана на внебюджетные средства и стоила более 20 млн руб., сообщали ранее в Министерстве культуры России
  • Установка памятника была приурочена ко дню рождения балерины
  • Памятник, созданный заслуженным художником России Виктором Митрошиным, изображает танцовщицу в роли Кармен. По замыслу, он создает иллюзию парения скульптуры в воздухе, сообщает «Интерфакс»
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