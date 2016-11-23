Forbes составил топ-10 провальных фильмов 2016 года

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Антирейтинг возглавил научно-фантастический фильм режиссера Стюарта Хендлера «Макс Стил». Главные роли в нем сыграли Энди Гарсия и Бен Уинчелл. В прокате фильм собрал $4,4 млн. На его создание было потрачено $11 млн.

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