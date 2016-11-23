Forbes составил топ-10 провальных фильмов 2016 года
Кассовые сборы этих кинопремьер не покрыли затраченный на съемки бюджет
Антирейтинг возглавил научно-фантастический фильм режиссера Стюарта Хендлера «Макс Стил». Главные роли в нем сыграли Энди Гарсия и Бен Уинчелл. В прокате фильм собрал $4,4 млн. На его создание было потрачено $11 млн.
1/10
Второе место антирейтинга присвоено киноленте Мэттью Макконахи «Свободный штат Джонса». Фильм собрал в прокате около $23 млн при бюджете в $50 млн
2/10
На третьем месте рейтинга провальных фильмов Голливуда картина «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся». Главную роль в фильме сыграл Энди Сэмберг. Сборы в прокате составили $9,5 млн при бюджете в $20 млн
3/10
На четвертом месте антирейтинга фильм «Гордость и предубеждение и зомби». Кассовые сборы составили $16,4 млн при потраченных на создание ленты $28 млн.
4/10
Пятое место досталось единственному в рейтинге мультфильму «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры». В прокате он собрал $11,8 млн при бюджете в $20 млн
5/10
Кассовые сборы фильма «Шпионы по соседству» составили $26,9 млн при вложенных $40 млн. Киноленте досталось шестое место антирейтинга
6/10
На седьмом месте топ-10 провальных фильмов «Репортерша». Кассовые сборы составили $24,9 млн при бюджете кинокартины в $35 млн
7/10
На восьмом месте антирейтинга фильм «Братья из Гримсби». Его бюджет был $35 млн. Фильм собрал в прокате $28,7 млн
8/10
На девятом месте топ-10 провальных фильмов «Сноуден». Кассовые сборы составили $34,3 млн при бюджете в $40 млн
9/10
На последнем месте антирейтинга фильм «Зачинщики». Картина провалилась в прокате: кассовые сборы составили $22 млн при бюджете в $25 млн
10/10