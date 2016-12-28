Герои года в области культуры

Антон Луканин / ТАСС

Ярмарка Non/fiction

получилась масштабной как никогда: на ней выступали лучшие британские авторы – среди них Джулиан Барнс и Джонатан Коу. Организаторы ярмарки впервые получили премию «Большая книга» за вклад в литературу.

4/5