Культура

Герои года в области культуры

Кто оказал наибольшее влияние на культурную жизнь России в 2016 году – версия «Ведомостей»
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Тони ЭрдманнГлавная каннская сенсация этого года (скандально оставленная жюри без наград), картина немецкой постановщицы Марен Аде пленяет удивительной пластичностью, подвижностью границ условного и реального.
filmcoopi
Тони Эрдманн
Главная каннская сенсация этого года (скандально оставленная жюри без наград), картина немецкой постановщицы Марен Аде пленяет удивительной пластичностью, подвижностью границ условного и реального.
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В гостях. ЕвропаНовый серийный проект лидеров европейского театра, группы Rimini Protokoll, был показан на фестивале «Территория», но, вероятно, пропишется в Москве – причем буквально: этот спектакль играют в обычных квартирах.
TerritoriЯ
В гостях. Европа
Новый серийный проект лидеров европейского театра, группы Rimini Protokoll, был показан на фестивале «Территория», но, вероятно, пропишется в Москве – причем буквально: этот спектакль играют в обычных квартирах.
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«Маниозис»Опера Александра Белоусова, одновременно композитора и режиссера, поставленная им самим в электротеатре «Станиславский», – удачный пример соединения ресурсов музыкального и драматического театра.
Олимпия Орлова
«Маниозис»
Опера Александра Белоусова, одновременно композитора и режиссера, поставленная им самим в электротеатре «Станиславский», – удачный пример соединения ресурсов музыкального и драматического театра.
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Ярмарка Non/fictionполучилась масштабной как никогда: на ней выступали лучшие британские авторы – среди них Джулиан Барнс и Джонатан Коу. Организаторы ярмарки впервые получили премию «Большая книга» за вклад в литературу.
Антон Луканин / ТАСС
Ярмарка Non/fiction
получилась масштабной как никогда: на ней выступали лучшие британские авторы – среди них Джулиан Барнс и Джонатан Коу. Организаторы ярмарки впервые получили премию «Большая книга» за вклад в литературу.
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Премия КандинскогоВручение Премии Кандинского из привычного (происходит 10 лет) превратилось в важнейшее событие. В этом году главная награда единственного конкурса в области современного искусства досталась Андрею Кузькину.
Максим Сутлов / Ведомости
Премия Кандинского
Вручение Премии Кандинского из привычного (происходит 10 лет) превратилось в важнейшее событие. В этом году главная награда единственного конкурса в области современного искусства досталась Андрею Кузькину.
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  • Тони Эрдманн<br>Главная каннская сенсация этого года (скандально оставленная жюри без наград), картина немецкой постановщицы Марен Аде пленяет удивительной пластичностью, подвижностью границ условного и реального.
  • В гостях. Европа<br>Новый серийный проект лидеров европейского театра, группы Rimini Protokoll, был показан на фестивале «Территория», но, вероятно, пропишется в Москве – причем буквально: этот спектакль играют в обычных квартирах.
  • «Маниозис»<br>Опера Александра Белоусова, одновременно композитора и режиссера, поставленная им самим в электротеатре «Станиславский», – удачный пример соединения ресурсов музыкального и драматического театра.
  • Ярмарка Non/fiction<br>получилась масштабной как никогда: на ней выступали лучшие британские авторы – среди них Джулиан Барнс и Джонатан Коу. Организаторы ярмарки впервые получили премию «Большая книга» за вклад в литературу.
  • Премия Кандинского<br>Вручение Премии Кандинского из привычного (происходит 10 лет) превратилось в важнейшее событие. В этом году главная награда единственного конкурса в области современного искусства досталась Андрею Кузькину.
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