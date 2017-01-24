Какие фильмы претендуют на «Оскара» в номинации «лучший фильм»
В Лос-Анджелесе объявлен список претендентов на главную награду премии
Мюзикл «Ла-ла лэнд» американского режиссера Дэмьена Шазелла получил самое большое количество номинаций. Картина претендует на 14 наград, в том числе в номинации «лучший фильм»
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В этом году за «Оскара» в этой номинации поборется также картина Дени Вильнева про пришельцев «Прибытие»
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Среди претендентов - военный фильм Мела Гибсона «По соображениям совести»
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«Скрытые фигуры» – драма Теда Мелфи о команде афроамериканок, работавших для NASA в период подготовки первой космической миссии. Фильм номинировался на «Золотой глобус», британскую BAFTA и призы актерской гильдии
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«Любой ценой» - картина о том, как трудно жить простому человеку на Диком Западе
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В ноябре 2016 г. национальный совет кинокритиков США признал драму «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана лучшим фильмом года, а сыгравшего в нем главную роль Кейси Аффлека - лучшим актером
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Картина «Лунный свет» – афроамериканская история взросления в Майами периода расцвета наркоторговли - уже стала обладателем «Золотого глобуса» в категории «Драма». А ее режиссера Барри Дженкинса американские кинокритики назвали лучшим режиссером 2016 г.
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«Лев» Гарта Дэвиса
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«Ограды» Дензела Вашингтона
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