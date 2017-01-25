В Москве начали праздновать Масленицу

Максим Стулов / Ведомости

«Блины, я надеюсь, будут в изобилии. Более 120 разных сортов представлено на наших фестивальных площадках», — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Помимо традиционных на площадках фестиваля будут блины на гречишной муке, безглютеновые, гурьевские и даже те, которые приехали из Франции, пишет официальный сайт мэрии Москвы mos.ru

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