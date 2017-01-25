В Москве начали праздновать Масленицу
Фестиваль «Московская Масленица» продлится с 17 по 26 февраля
Праздновать Масленицу в Москве начали за три дня до начала Масленичной недели - 17 февраля
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Фестиваль «Московская Масленица» открылся музыкальной сказкой «Царская Масленица» (ее показали на Манежной площади), чуть позже на Тверской площади развлекали игрой «Разбуди медведя»
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«Блины, я надеюсь, будут в изобилии. Более 120 разных сортов представлено на наших фестивальных площадках», — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Помимо традиционных на площадках фестиваля будут блины на гречишной муке, безглютеновые, гурьевские и даже те, которые приехали из Франции, пишет официальный сайт мэрии Москвы mos.ru
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Во все дни фестиваля центром спортивной жизни будет Тверской бульвар. Среди игр, которые можно будет опробовать, - крокет, прыжки на батутах, баскетбол и аттракцион «Ловля гусей»
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Одно из украшений масленичных площадок - ледяные скульптуры
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Восьмиметровая ледяная скульптура Масленицы, установленная на Манежной площади. Над ее созданием одновременно трудились пять художников. Главная идея — сделать Масленицу доброй, красивой девушкой с блинами, которая украсит площадь и будет радовать глаз, пишет сайт mos.ru
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В первые выходные праздника в Новопушкинском сквере покажут огненное шоу «Огонь от-кутюр»
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В этом году в центре города откроют более 30 точек, где будут продаваться традиционные масленичные угощения
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Также на «Московской Масленице» проведут более 30 экскурсий
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Еще в 34 торговых шале будут продавать сыры, рыбу, пряники и другие региональные продукты
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"Московская Масленица" продлится до 26 марта, программа фестиваля размещена на сайте mos.ru
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Декор на улицах Москвы, установленный к Масленице
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Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 13 площадках в центре города
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