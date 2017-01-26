Афиша на выходные: гравюры Дали и Гойи, «Притяжение» и выходные в парках

Е. Разумный / Ведомости

В субботу на катке ВДНХ в третий раз проведут благотворительный день. В программе мероприятий шоу барабанщиков, показательные выступления фигуристов и соревнования по артистическому фехтованию. Все средства от продажи входных билетов будут направлены в поддержку подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского, фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Я есть!». С 10:00, с 15.00 до 17.00 каток закрывается на технический перерыв

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