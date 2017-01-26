Афиша на выходные: гравюры Дали и Гойи, «Притяжение» и выходные в парках
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В субботу на катке ВДНХ в третий раз проведут благотворительный день. В программе мероприятий шоу барабанщиков, показательные выступления фигуристов и соревнования по артистическому фехтованию. Все средства от продажи входных билетов будут направлены в поддержку подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского, фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Я есть!». С 10:00, с 15.00 до 17.00 каток закрывается на технический перерыв
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В «Притяжении» Федора Бондарчука соединились социальные мотивы современной фантастики и традиции советского детского кино. Кмнокритики обсуждают «Притяжение» на редкость едино- и благодушно
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«Путешествие в Реймс» – шедевр Джоаккино Россини, впервые воспевший идеал объединенной Европы. В кульминационном ансамбле из 14 солистов объединяются персонажи разных национальностей. Оперу дадут в концертном исполнении силами штатных и приглашенных солистов Большого театра под управлением Тугана Сохиева. 27 января, 19:00, в «Филармонии-2», 29 января, 19:00 на Исторической сцене Большого театра
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В прокат выходит религиозная драма Мартина Скорсезе «Молчание» – возможно, это один из самых значительных фильмов американского классика. Режиссер шел к его экранизации четверть века: первый черновик сценария был написан (совместно с Джеем Коксом) еще в 1990-х, но деньги на проект удалось получить только сейчас
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27 января шеф-повар ресторана "Турандот" Дмитрий Еремеев принимает гостя - француза Алана Жиама, шефа и владельца ресторанов AG St Germain-des-Près и AG Les Halles. Вдвоем они приготовят сет из семи блюд. Еремеев предложит канапе «Оливье» и севиче из хамача, корейку ягненка с баклажанами и свой знаменитый десерт «Мельба». В меню от Жиама - закуска с фуагра и манго, сибасом с чёрным ризотто, шоколадным суфле. Стоимость сета - 5 900 руб.
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Пушкинский музей открыл выставку «Капричос». Гойя и Дали», на ней показано по полсерии гравюр великого и знаменитого испанцев: половину великого и исключительно популярного цикла офортов Франсиско Гойи и половину менее знаменитой и мало популярной серии гелиогравюр Сальвадора Дали с тем же названием и сюжетами
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В ресторане «Brasserie Мост» действует меню из блюд, приготовленных в кулинарных традициях бывших французских колоний. Его разработала Ронда Батлер - канадка, долгое время проработавшая шеф-поваром на яхтах. В меню, например, вьетнамский суп из жареных томатов с мясом королевского краба, корсиканское рагу из баклажанов, тунец по-южноамерикански
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В Парке Горького открылся центр сноубординга, где проводят бесплатные тренировки и мастер-классы от лучших райдеров и самых опытных тренеров России, лекции Boardspeakers и тесты сноубордов. Первый мастер-класс пройдёт 29 января в 11:00, данные, необходимые для регистрации, указаны на сайте парка
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