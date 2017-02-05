«Оскар» vs «Золотой глобус»: в чем выигрывают знаменитые кинонаграды
Какие наряды выбирали номинантки за лучшую главную и второстепенную роли
Эмма Стоун за главную роль в «Ла-ла ленд» получила и «Оскара», и «Золотой глобус». «Глобус» как лучшая актриса комедии и мюзикла Стоун получала в розовом Valentino, а «Оскара» - в Givenchy Haute Couture в стилистике 20-х годов XX века. Для обеих церемоний актриса выбрала украшения Tiffany & Co. Valentino она дополнила архивным колье 1909 г., а также бриллиантовыми серьгами и кольцами. Комплектом к Givenchy стали серьги и кольцо из коллекции Blue Book 2017 г., а также платиновое кольцо с бриллиантами стоимостью $110 000
1/10
За роль в ленте «Она» Изабель Юппер завоевала несколько наград, в том числе «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом фильме. Для обеих церемоний Юппер выбрала платья Armani Prive и украшения Repossi
2/10
На «Золотой глобус» Мерил Стрип пришла в Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci, а для «Оскара» выбрала платье Elie Saab Haute Couture, которое к церемонии шили специально для актрисы: на показе эта же модель была представлена в другом цвете
3/10
Большинство актрис для обеих церемоний выбрали похожие наряды, исключением стала Рут Негга, сыграшая в байопике «Лавинг». На «Оскар» она пришла в красном, украшенном кружевом Valentino Haute Couture и украшениях Irene Neuwirth for Gemfields. Также актриса дополнила наряд синей лентой с аббревиатурой ACLU - Американского союза защиты гражданских свобод. Для «Глобуса» актриса выбрала футуристичное платье Louis Vuitton
4/10
Церемонию вручения «Оскаров» Натали Портман пропустила из-за беременности, а для «Глобуса» выбрала ярко-желтое платье Prada и украшения Tiffany: архивный браслет с бриллиантами, а также серьги и кольцо из платины с белыми и желтыми бриллиантами общей стоимостью $235 000
5/10
Виола Дэвис номинировалась на «Оскара» и «Глобус» за роль второго плана в драме «Ограды» и выиграла обе награды. Дэвис стала одной из немногих актрис, сделавших ставку на яркие цвета: на «Глобус» она пришла в желтом платье Michael Kors Collection, на «Оскара» - в красном Armani Prive
6/10
Николь Кидман сделала ставку на голливудскую классику: открытые плечи, подчеркнутая талия, длинный шлейф. На «Оскаре» актриса появилась в Armani Prive, на «Глобусе» - в Alexander McQueen
7/10
Наоми Харрис номинации принесла роль в фильме «Лунный свет». Для «Оскара» Харрис выбрала лаконичное белое платье из линии Calvin Klein By Appointment, созданной креативным директором марки Рафом Симонсом всего месяц назад. Его она дополнила браслетом и серьгами Bulgari. «Глобус» актриса готовилась получать в серебристом платье Armani Prive и украшениях Tiffany & Co.
8/10
Мишель Уилльямс, номинированная за роль в драме «Манчестер у моря», уже несколько лет является лицом Louis Vuitton и для обеих церемоний выбрала платья и украшения этой марки
9/10
Сыгравшая в фильме "Скрытые фигуры" Октавия Спенсер на «Глобусе» была в темно-синем костюме Laura Boschi, который дополнила украшениями Lorraine Schwartz, в том числе кольцом с изумрудом весом 40 карат. Для «Оскара» актриса выбрала совсем другой образ - светлое платье Marchesa и украшения Forevermark Diamonds
10/10