«Оскар» vs «Золотой глобус»: в чем выигрывают знаменитые кинонаграды

Jordan Strauss/Invision/AP и Mike Blake / Reuters

Эмма Стоун за главную роль в «Ла-ла ленд» получила и «Оскара», и «Золотой глобус». «Глобус» как лучшая актриса комедии и мюзикла Стоун получала в розовом Valentino, а «Оскара» - в Givenchy Haute Couture в стилистике 20-х годов XX века. Для обеих церемоний актриса выбрала украшения Tiffany & Co. Valentino она дополнила архивным колье 1909 г., а также бриллиантовыми серьгами и кольцами. Комплектом к Givenchy стали серьги и кольцо из коллекции Blue Book 2017 г., а также платиновое кольцо с бриллиантами стоимостью $110 000

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