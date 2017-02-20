В здании электростанции напротив Кремля начался фестиваль звука
«Геометрия настоящего» в ГЭС-2 на Болотном острове будет работать до 27 февраля
Музейное пространство V-A-C Live в здании бывшей электростанции ГЭС-2 впервые открывается для публики. С 20 по 27 февраля здесь пройдет «Геометрия настоящего» - фестиваль, посвященный исследованию взаимосвязи звука и искусства. В его программе объединятся рейвы, диджей сеты, концерты, звуковые инсталляции, выставки и образовательная программа
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Переоборудованием бывшей электростанции в новый арт-центр занимается фонд современного искусства V-A-C, который в 2009 г. учредил Леонид Михельсон - председатель правления ОАО «Новатэк» и самый богатый человек России в 2016 г. по версии Forbes
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Сейчас помещение ГЭС-2 в переходном состоянии: стройка фактически еще не началась, из здания только-только вывезли все оборудование
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«Геометрия настоящего» на площадке ГЭС-2, который курирует британский художник и музыкант Марк Фелл, по составу артистов похож на рейв, - пишет о фестивале afisha.ru
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На сайте «Геометрии настоящего» фестиваль называют «фундаментальным исследованием звука посредством локальных интервенций»
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«Мы хотели показать здание в период его функциональной и физической пустоты, но в то же время наполнить искусством — это удалось сделать через медиум звука. Художники переосмыслят помещения ГЭС-2 используя инсталляции и перформансы, показывая архитектуру и ее звучание», - приводит afisha.ru цитату организатора V-A-C Live Виктории Михельсон
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В программе проекта инсталляции и перформансы, так или иначе связанные со звуком, концерты, вечеринки, а также лекции и мастер-классы, также посвященные искусству звука
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Фрагмент инсталляции «Геометрии настоящего»
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В фестивале примут участие более сорока артистов и музыкантов со всего мира
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В дневной программе фестиваля примут участие ведущие артисты и теоретики в области звука, например композитор Эдуард Артемьев, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало», указано на сайте v-a-c.ru
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Пространство ГЭС-2
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Работы по реконструкции ГЭС-2 в культурный центр планируется завершить в 2019 г.
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Реконструкцией ГЭС-2 занимается архитектор Ренцо Пиано, основатель бюро Renzo Piano Building Workshop, лауреат Притцкеровской премии
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Фонд V-A-C – некоммерческая институция, основанная в 2009 г. в Москве, деятельность которой направлена на развитие современного искусства в России посредством выставочных, образовательных и издательских проектов, указано на сайте Фонда
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