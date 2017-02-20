В здании электростанции напротив Кремля начался фестиваль звука

Евгений Разумный / Ведомости

«Мы хотели показать здание в период его функциональной и физической пустоты, но в то же время наполнить искусством — это удалось сделать через медиум звука. Художники переосмыслят помещения ГЭС-2 используя инсталляции и перформансы, показывая архитектуру и ее звучание», - приводит afisha.ru цитату организатора V-A-C Live Виктории Михельсон

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