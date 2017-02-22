Карнавал в Венеции в объективе «Ведомостей»

А. Астахова / Ведомости

Главное событие карнавала - «Полет Ангела», в этом году оно состоялось во вторые выходные, 19 февраля. В роли ангела, возвещающего о карнавале, выступает девушка, победившая в прошлом году на "Шествии Марий" - еще одном крупном мероприятии карнавала

6/20