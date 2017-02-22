Карнавал в Венеции в объективе «Ведомостей»
Участники и гости самого знаменитого маскарада в мире
Венецианский карнавал в 2017 г. проходит с 11 до 28 февраля
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В этом году тема праздника звучит как «Креатив. Ярмарка тщеславия», а художественным руководителем карнавала стал режиссер Марко Маккапани, ранее организовывавший показы для Versace, Armani, Valentino
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Обязательное условия для участия в балах - костюмы и маски
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Но в уличных празднествах можно участвовать и в обычной одежде
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В программе карнавала запланировано более 100 событий - уличных спектаклей, шествий, концертов, танцевальных выступлений, выставок
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Главное событие карнавала - «Полет Ангела», в этом году оно состоялось во вторые выходные, 19 февраля. В роли ангела, возвещающего о карнавале, выступает девушка, победившая в прошлом году на "Шествии Марий" - еще одном крупном мероприятии карнавала
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Каждый год на карнавале проводится конкурс на лучший костюм
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Участвовать в конкурсе может любой желающий. Условия конкурса каждый год чуть меняются и публикуются на официальном сайте карнавала
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Победителя объявляют в последний выходной карнавала
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Большинство гостей наряжаются в исторические костюмы
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Но встречаются и более оригинальные
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Венецианский карнавал - один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье
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Стоимость билета начинается от 113 евро и может доходить до 3500 евро на человека
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В этом году на карнавале приняты усиленные меры безопасности
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Маскарад в Венеции - один из самых дорогих карнавалов для посетителей. Хотя вход на уличные мероприятия бесплатный, участие в балах оплачивается отдельно
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Карнавал завершается масштабным фейерверком, который можно увидеть из любой точки Венеции
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Еще одно мероприятие последнего дня - спуск флаг с изображением Золотого Льва (символ Венеции) над площадью Сан-Марко
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Гости карнавала
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Гости карнавала
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