Без ретуши: открылась выставка Питера Линдберга для календаря Pirelli

Евгений Разумный / Ведомости

«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках

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