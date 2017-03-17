Досуг

Без ретуши: открылась выставка Питера Линдберга для календаря Pirelli

Среди знаменитых актрис в МАММе показывают фото Анастасии Игнатовой
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Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений
Евгений Разумный / Ведомости
Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений
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«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках
Евгений Разумный / Ведомости
«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках
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Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур
Евгений Разумный / Ведомости
Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур
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Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман
Евгений Разумный / Ведомости
Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман
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Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз
Евгений Разумный / Ведомости
Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз
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Хелен Миррен
Евгений Разумный / Ведомости
Хелен Миррен
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Джессика Честейн
Евгений Разумный / Ведомости
Джессика Честейн
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Кейт Уинслет
Евгений Разумный / Ведомости
Кейт Уинслет
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Актриса Робин Райт
Евгений Разумный / Ведомости
Актриса Робин Райт
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Шарлотта Рэмплинг
Евгений Разумный / Ведомости
Шарлотта Рэмплинг
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Чжан Цзыи
Евгений Разумный / Ведомости
Чжан Цзыи
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Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе
Евгений Разумный / Ведомости
Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе
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  • Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений
  • «С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках
  • Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур<br>
  • Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман
  • Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз
  • Хелен Миррен
  • Джессика Честейн
  • Кейт Уинслет
  • Актриса Робин Райт
  • Шарлотта Рэмплинг
  • Чжан Цзыи
  • Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе
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