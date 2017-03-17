Без ретуши: открылась выставка Питера Линдберга для календаря Pirelli
Среди знаменитых актрис в МАММе показывают фото Анастасии Игнатовой
Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений
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«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках
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Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур
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Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман
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Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз
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Хелен Миррен
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Джессика Честейн
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Кейт Уинслет
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Актриса Робин Райт
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Шарлотта Рэмплинг
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Чжан Цзыи
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Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе
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