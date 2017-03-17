Афиша на выходные: «День святого Патрика», «Сплин» и триеннале современного искусства

Pirelli

На выставке «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» МАММ показывает снимки Питера Линдберга – единственного фотографа, в четвертый раз приглашенного Pirelli для сотрудничества. Линдберг был автором Календаря в 1996 г. (Калифорния, пустыня Эль-Мираж) и в 2002 г. (студия Paramount, Лос-Анжелес), а в 2014-м работал вместе с Патриком Демаршелье над юбилейным выпуском календаря. Мультимедиа арт музей, до 14 мая

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