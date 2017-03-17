Афиша на выходные: «День святого Патрика», «Сплин» и триеннале современного искусства
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Ко «Дню святого Патрика» в Москве подготовлено множество мероприятий. Вы еще можете успеть на один из фильмов ирландского кинофестиваля в кинотеатр Каро 11 Октябрь или попасть на костюмированный парад в парке «Сокольники» 18 марта. Сразу после парада пройдет 8-часовой фестиваль «День и Ночь Святого Патрика»
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Триеннале российского современного искусства в «Гараже» – большая обзорная выставка, результат исследований кураторов. Много разных работ как хорошо известных художников, так и новых для столичного зрителя. До 14 мая
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«Сплин» наконец-то показывает долгожданный новый альбом «Ключ к шифру». Презентация состоится в Crocus City Hall 17 марта
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«Тони Эрдманн» – лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии и сенсация Каннского фестиваля, на котором картину скандально проигнорировало жюри. Не пугайтесь хронометража – три часа эксцентричной и тонкой комедии проходят незаметно
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Яркий представитель демократичного и популярного стиля EDM Армин ван Бюрен привозит в Москву своё новое шоу Armin Only Embrace. Ван Бюрен всегда любил масштабные действа, но в этот раз пятикратный фигурант первой строчки рейтинга DJ Mag и номинант на Грэмми предъявляет претензии на вход в самую высшую лигу шоу-бизнеса. 17 марта он выступит в спортивном комплексе «Олимпийский»
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На выставке «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» МАММ показывает снимки Питера Линдберга – единственного фотографа, в четвертый раз приглашенного Pirelli для сотрудничества. Линдберг был автором Календаря в 1996 г. (Калифорния, пустыня Эль-Мираж) и в 2002 г. (студия Paramount, Лос-Анжелес), а в 2014-м работал вместе с Патриком Демаршелье над юбилейным выпуском календаря. Мультимедиа арт музей, до 14 мая
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«Пять истин» – видеоинсталляция, работающая в фойе электротеатра «Станиславский». Ее создала британский режиссер Кэти Митчелл, которую называют королевой, а то и демоном технологических инноваций. Митчелл записала на видео монолог Офелии, который актриса Мишель Терри исполнила в пяти разных вариантах: так, как могли бы поставить эту сцену Константин Станиславский, Антонен Арто, Бертольт Брехт, Ежи Гротовский и Питер Брук. Десять экранов, по два на каждый метод, одновременно показывают знаменитую сцену сумасшествия. До 26 апреля
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«Патерсон» – фильм классика современного кино Джима Джармуша. Его героя зовут так же, как город, в котором он живет, – Патерсон, штат Нью-Джерси. Герой (его играет Адам Драйвер) водит автобус и сочиняет стихи. У поэта нет компьютера и мобильного телефона, а стихи существуют в тетрадке, которую он не торопится копировать
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Лидер турнирной таблицы чемпионата России «Спартак» принимает у себя «Локомотив». Матч 20-го тура состоится на стадионе «Открытие арена», 18 марта
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Выставка «Наив...но» соединяет работы самодеятельных художников с произведениями профессионалов. Как классиков – Малевича, Петрова-Водкина, Гончаровой, – так и нынешних, отказывающихся от мастерства озорства ради. Московский музей современного искусства, до 1 мая
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