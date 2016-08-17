Директор Пушкинского музея: очереди на Рафаэля будут

С 13 сентября по 11 декабря в ГМИИ им. А. С. Пушкина будет представлено восемь живописных и три графических произведения Рафаэля. Директор музея Марина Лошак объяснила замысел выставки: «Восемь картин и три рисунка дадут возможность не только получить впечатление, но и объемное представление о возможностях Рафаэля как художника. Мы будем осуществлять образовательную программу с лекциями, музыкой, поэтическими вечерами, множеством разных событий, которые эти впечатления усилят». Директор ГМИИ прогнозирует очереди на Рафаэля, несмотря на сеансы и онлайн-продажу билетов. «Мы подготовились, и есть билеты онлайн. Но все равно очереди будут, я верю в нашего зрителя. Он будет стоять в очередях так же, как стоим мы, приезжая куда-то, чтобы увидеть что-то важное для себя. Безусловно, усилия зрителя тоже понадобятся. Я надеюсь, что зритель, которого мы очень любим, пойдет нам навстречу и сможет сбалансировать свое эмоциональное состояние в предчувствии того, что его ожидает», – заключила директор.