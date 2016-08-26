Соревнования паралимпийцев могут пройти под Москвой, если они не поедут в Рио – Лукин

Конкретные параметры соревнований российских паралимпийцев будут обсуждать в субботу, если спортсмены не поедут на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро, такие соревнования могут пройти в Подмосковье, сообщил «РИА Новости» президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

"Завтра будет собрание людей, которые будут этим заниматься, и там будут выработаны некоторые концепции, которые потом надо будет уже более конкретно реализовывать. Единственное, что можно сказать, – если эти соревнования будут, потому что возможен хороший вариант, что все-таки мы отправимся в Рио, - но если соревнования будут, то, скорее всего, они будут под Москвой", - сообщил Лукин.