Местные власти Петербурга подтвердили незаконность монтажа доски Маннергейму

Администрация Центрального района Петербурга подтвердила незаконность установки мемориальной доски Карлу Маннергейму на Захарьевской улице города, направив соответствующее письмо в комитет по культуре. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в органах исполнительной власти Петербурга.

По словам собеседника агентства, по закону при отсутствии правоустанавливающих документов на установку мемориальной доски администрация соответствующего района направляет в комитет по культуре письмо со сведениями о незаконной доске. Демонтаж самовольно установленной мемориальной доски затем производится на основании правового акта комитета по культуре.

Источник при этом отметил, что помимо письма администрации района есть иск жителя Петербурга к правительству города в связи с установкой доски. Первое заседание по этому делу уже прошло, следующее намечено на 14 сентября.

Исковое заявление петербуржца к Смольному с соответствующими требованиями было принято в производство еще в конце июня, однако движение получило лишь два месяца спустя. В качестве заинтересованного лица к процессу привлечен городской комитет по культуре. Истец требует демонтировать доску.

16 июня в центре Петербурга на Захарьевской улице на здании Военного инженерно-технического университета была открыта мемориальная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму.

19 июня неизвестные облили доску красной краской. 29 июля ее отмыли неизвестные. Однако уже вечером 2 августа активисты «Другой России» вновь облили памятный знак красной краской. Позже доску вновь очистили от краски.