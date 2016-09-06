Германский суд отклонил иск 84 российских паралимпийцев о недопуске к Паралимпиаде

Суд немецкого города Бонна отклонил иск 84 российских паралимпийцев, пытавшихся оспорить решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске на Игры в Рио-де-Жанейро, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Земельный суд Бонна, где базируется МПК, не удовлетворил ходатайство спортсменов о принятии срочных временных мер по допуску на Паралимпиаду.

В понедельник суд отклонил такой же иск, поданный десятью другими российскими паралимпийцами.