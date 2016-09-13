МОК лишил сборную России еще двух медалей ОИ-2008 после перепроверки допинг-проб

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Пекине - серебра российской копьеметательницы Марии Абакумовой и бронзы российских бегунов в эстафете 4 х 400 м из-за положительного допинг-теста у Дениса Алексеева после перепроверки допинг-проб с Игр-2008, сообщается на официальном сайте МОК.

Также из-за положительных допинг-тестов с Игр 2008 и 2012 гг. были аннулированы результаты еще двух россиянок - бегуньи Инги Абитовой и велогонщицы Екатерины Гниденко.