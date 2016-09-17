Часы обратного отсчета ЧМ-2018 торжественно запущены в Сочи

Часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу 2018 г., запущенные в субботу в Сочи, станут центром объединения футбольных болельщиков, сообщил на церемонии мэр города-курорта Анатолий Пахомов.

В субботу в сквере у Морского порта в Сочи прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу 2018 г. Цифровые часы с календарем и циферблатом Hublot в виде судейской таблички, оснащены Wi-fi-роутером и встроенной камерой, которыми сможет воспользоваться каждый болельщик. Оригинальную фотографию с символикой Чемпионата мира можно будет отправить себе по электронной почте.

«Это историческое событие, потому что буквально сегодня мы установили часы обратного хода, которые будут каждый день нам напоминать, сколько дней осталось до Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Все это время мы будем готовиться к этому важному событию. Мы думаем, что эти часы станут символом объединения фанатов, болельщиков футбола», - рассказал Пахомов.

Он добавил, что инфраструктура Сочи готова к ЧМ-2018, жители тоже готовы проявить свое гостеприимство. Подтверждает это и успешный опыт проведения Олимпийских игр в 2014 г.

Почетными гостями церемонии стали олимпийская чемпионка Рио по теннису Елена Веснина и футболист Дмитрий Булыкин.