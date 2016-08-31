Рогозин: Паспорта болельщиков на ЧМ-2018 для иностранцев будут оформляться за 90 секунд

Пропуск иностранных участников на ЧМ-2018 по футболу будет осуществляться по паспортам болельщиков, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин после заседания комиссии по государственной пограничной политике в Южно-Сахалинске. «Все пункты пропуска в аэропортах, которые обозначены решением правительства РФ для проведения чемпионата мира, должны быть вовремя подготовлены. Но сам проход иностранных участников будет осуществляться не по традиционной схеме, а по паспорту болельщика», - приводит его слова «Интерфакс».

Рогозин пояснил, что паспорт болельщика является новой разработкой министерства массовых коммуникаций. Для его оформления предлагается норматив чуть более 90 секунд. Вице-премьер утверждает, что оснащение пунктов пропуска, которые будут задействованы при проведении ЧМ-2018 «потребует минимальных средств».