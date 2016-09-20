Фильм «Рай» Кончаловского выдвинут на «Оскара» от России

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут Россией на премию «Оскар», сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

«Фильм Кончаловского "Рай", получивший "Серебряного льва" в Венеции, номинирован на "Оскара". Картина, которая будет представлять Россию в конкурсной программе крупнейшей международной кинопремии, снята при поддержке телеканала "Россия 1", - говорится в сообщении.

В российских кинотеатрах картина появится в феврале, но в столичном кинотеатре "Пионер" с 22 по 28 сентября пройдут предпремьерные показы фильма.

На 73-м Венецианском кинофестивале картина получила приз за режиссуру. Главную роль в ленте «Рай» сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая, которую он поблагодарил во время церемонии награждения: «Я бы хотел поблагодарить за премию. Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую. Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны» (цитата по ТАСС).

Первая награда Андрея Сергеевича Кончаловского «Бронзовый лев святого Марка» была получена им в Венеции в конкурсе детского кино за оттепельную курсовую короткометражку «Мальчик и голубь». Полнометражный дебют Кончаловского «Первый учитель» состоялся также в Венеции в 1965 г. В 2002-м режиссер получил здесь Гран-при за «Дом дураков». В 2014-м – «Серебряного льва» за режиссуру фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Второй Лев Андрея Кончаловского
На Венецианском фестивале показали фильм Андрея Кончаловского «Рай»
Андрей Кончаловский завоевал «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале
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