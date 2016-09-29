Полиция начала проверку по факту вандализма в Сахаровском центре

Полиция начала проверку по факту вандализма на выставке в Сахаровском центре в Москве, где неизвестный залил краской работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные вооруженному конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«По факту произошедшего полиция начала проверку, принимаются меры для установления и задержания злоумышленника», – сказал собеседник агентства. В пресс-службе полиции факт проведения проверки подтвердили, уточнив, что сообщение об инциденте поступило накануне в 21.25 мск.

Ранее сообщалось, что в Сахаровском центре посетитель облил красной краской из баллончика фотографии победителей конкурса «Прямой взгляд». Это произошло в среду вечером. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадали работы «белорусского фотографа» и что вандал «назвал белорусского автора экспозиции фашистом».